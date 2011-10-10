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Arrêté
Transportez votre iPad en toute élégance
Déplacez-vous en toute élégance avec cet étui type portefeuille en similicuir avec corps et fermeture renforcés faisant également office de support pour une utilisation en mode mains libres. À l'intérieur, la doublure douce et le système de fixation intégré maintiennent et protègent votre iPad lors de vos déplacements.
pour écran d'iPad
La housse type portefeuille protège l'intégralité de votre appareil, avec une pochette qui s'ouvre facilement pour un accès pratique à tout moment.
Cet étui a été fabriqué dans une matière similicuir à la fois belle et durable, qui protège votre appareil avec style.
Transportez votre appareil dans l'étui pour qu'il soit protégé lors de vos déplacements, ou utilisez-le pour obtenir une couche de protection supplémentaire dans votre sac ou votre sac à dos.