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Arrêté

Housse-trépied

DLN1732/10

4

| (2) Avis | 100% recommandent ce produit

Transportez votre iPad en toute élégance

Déplacez-vous en toute élégance avec cet étui type portefeuille en similicuir avec corps et fermeture renforcés faisant également office de support pour une utilisation en mode mains libres. À l'intérieur, la doublure douce et le système de fixation intégré maintiennent et protègent votre iPad lors de vos déplacements.

Voir tous les avantages

avec cette housse qui devient un trépied

Transportez votre iPad en toute élégance

  • pour écran d'iPad

House type portefeuille

La housse type portefeuille protège l'intégralité de votre appareil, avec une pochette qui s'ouvre facilement pour un accès pratique à tout moment.

Extérieur en similicuir élégant et durable

Cet étui a été fabriqué dans une matière similicuir à la fois belle et durable, qui protège votre appareil avec style.

Étui de transport à tenir à la main ou à glisser dans un sac

Transportez votre appareil dans l'étui pour qu'il soit protégé lors de vos déplacements, ou utilisez-le pour obtenir une couche de protection supplémentaire dans votre sac ou votre sac à dos.

Spécificités Techniques

Manuels et documentation

Feuillets commerciaux locaux

  • PDF fichier, 453.5 kB
  • 9 December 2023

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