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Arrêté

Étui hybride

DLN1718/10

5

| (2) Avis | 100% recommandent ce produit

Protection et maniabilité

Cet étui rembourré enveloppe votre iPad afin d'en protéger les moindres recoins (boîtier, angles, écran). Grâce à sa fenêtre transparente, vous visualisez en toute simplicité l'écran de votre iPad. Profitez d'une prise en main fiable tout en conservant un accès facile à toutes les commandes et au connecteur de synchronisation de votre iPad.

Voir tous les avantages

grâce à cet étui fin

Protection et maniabilité

  • pour écran d'iPad

La silicone permet une meilleure prise en main et plus de protection.

Cet étui fabriqué en silicone souple facilite la prise en main de votre appareil, tout en le protégeant des rayures et de l'usure.

Protection enveloppante pour les coins et l'écran

Le matériau de cet étui enveloppe votre appareil afin de protéger ses angles et le pourtour de l'écran.

iPad entièrement accessible et protégé

Accédez à toutes les fonctionnalités de votre iPad, protégé dans son étui grâce aux ouvertures aménagées pour l'interrupteur marche/veille, le connecteur et l'enceinte.

Spécificités Techniques

Manuels et documentation

Feuillets commerciaux locaux

  • PDF fichier, 521.8 kB
  • 19 November 2023

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