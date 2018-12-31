Étui doté d'un design en relief pour une prise en main agréable

Lecture en mode portrait ou jeu en mode paysage, faites ce que vous voulez ! Conçu pour une prise en main fiable, cet étui rembourré enveloppe votre iPad afin d'en protéger les moindres recoins (boîtier, angles, écran). Son revêtement intérieur en forme d'ondulations permet d'absorber les chocs.