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Arrêté
Protégez votre iPad
Pour cette pochette, nous avons opté pour du néoprène, résistant et rembourré, qui protègera votre iPad lors de vos déplacements. Vous pouvez l'utiliser comme étui de transport ou comme protection supplémentaire dans votre sac. La fermeture par rabat garantit une protection optimale pour votre iPad et la conception réversible apporte une touche très tendance.
pour écran d'iPad
Fabriqué en néoprène souple, souple et solide à la fois, cet étui fournit une protection rembourrée supplémentaire à votre appareil. Ainsi, vous pouvez le transporter sans crainte.
Transportez votre appareil dans l'étui pour qu'il soit protégé lors de vos déplacements, ou utilisez-le pour obtenir une couche de protection supplémentaire dans votre sac ou votre sac à dos.
La fermeture par rabat est conçue pour que votre appareil soit protégé à l'intérieur de son étui sans l'aspect moins pratique du velcro ou des fermetures éclairs.