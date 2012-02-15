Protégez votre iPad

Pour cette pochette, nous avons opté pour du néoprène, résistant et rembourré, qui protègera votre iPad lors de vos déplacements. Vous pouvez l'utiliser comme étui de transport ou comme protection supplémentaire dans votre sac. La fermeture par rabat garantit une protection optimale pour votre iPad et la conception réversible apporte une touche très tendance.