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Arrêté

Pochette souple

DLN1713/10

5

| (2) Avis | 100% recommandent ce produit

Protégez votre iPad

Pour cette pochette, nous avons opté pour du néoprène, résistant et rembourré, qui protègera votre iPad lors de vos déplacements. Vous pouvez l'utiliser comme étui de transport ou comme protection supplémentaire dans votre sac. La fermeture par rabat garantit une protection optimale pour votre iPad et la conception réversible apporte une touche très tendance.

Voir tous les avantages

avec une pochette rembourrée et réversible

Protégez votre iPad

  • pour écran d'iPad

Étui en néoprène rembourré pour une protection souple et solide à la fois

Étui en néoprène rembourré pour une protection souple et solide à la fois

Fabriqué en néoprène souple, souple et solide à la fois, cet étui fournit une protection rembourrée supplémentaire à votre appareil. Ainsi, vous pouvez le transporter sans crainte.

Étui de transport à tenir à la main ou à glisser dans un sac

Transportez votre appareil dans l'étui pour qu'il soit protégé lors de vos déplacements, ou utilisez-le pour obtenir une couche de protection supplémentaire dans votre sac ou votre sac à dos.

Fermeture par rabat pour une sécurité en toute simplicité

La fermeture par rabat est conçue pour que votre appareil soit protégé à l'intérieur de son étui sans l'aspect moins pratique du velcro ou des fermetures éclairs.

Spécificités Techniques

Manuels et documentation

Feuillets commerciaux locaux

  • PDF fichier, 582.2 kB
  • 27 November 2023

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