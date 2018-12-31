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Arrêté
DLK3605L/00
Perche à selfie simple et pratique
Le corps de ce produit est doté d'un manche coulissant rétractable facile à convertir en tripode, ainsi que d'une télécommande détachable. Angle réglable pour élargir le champ de vision.
La fiche peut être repliée lorsqu'elle n'est pas utilisée, afin de faciliter le transport.
Sa conception compacte et élégante vous permet de transporter vos données partout où vous allez. Ayez toujours vos fichiers multimédias et vos documents sous la main lorsque vous en avez besoin.
Notation globale