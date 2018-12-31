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Arrêté

Perche à selfie

DLK3605L/00

Perche à selfie simple et pratique

Le corps de ce produit est doté d'un manche coulissant rétractable facile à convertir en tripode, ainsi que d'une télécommande détachable. Angle réglable pour élargir le champ de vision.

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Perche à selfie simple et pratique

Fiche rétractable pour faciliter le transport

La fiche peut être repliée lorsqu'elle n'est pas utilisée, afin de faciliter le transport.

Conception mince facilitant le transport

Sa conception compacte et élégante vous permet de transporter vos données partout où vous allez. Ayez toujours vos fichiers multimédias et vos documents sous la main lorsque vous en avez besoin.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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