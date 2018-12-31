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Arrêté
DLK3422NB/00
Support magnétique pour voiture
Réglage à 360 degrés grâce à la boule d'orientation. L'adhésif 3M fourni vous permet de fixer solidement le support dans la voiture.
Ventouse magnétique
Ce support pivote sur 360 degrés, ce qui permet de le positionner à la verticale ou à l'horizontale pour optimiser l'accès à votre appareil et le visionnage de vos contenus.
Ce support pour voiture est équipé d'une puissante ventouse magnétique. Permet un ajustement à 360 degrés. Le support pour voiture est lui-même solidement fixé à une surface de la voiture à l'aide d'un adhésif 3M.
Notation globale