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DLC6541LB/00
Câble haut de gamme USB-C > Lightning
Câble haut de gamme de 1 m, plus pratique pour charger des appareils compatibles micro-USB
Synchronisation et charge
1 m
Noir
Prend en charge le transfert de données USB 2.0 haut débit à 480 Mbit/s
Design de câble avec gaine en plastique pour plus de durabilité et de robustesse.
Notation globale