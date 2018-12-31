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Arrêté
DLC5206V/00
Câble USB-A > Connecteur Lightning tressé haut de gamme
Câble haut de gamme de 2 m (6 pieds), plus pratique pour charger un iPhone ou iPad
Synchronisation et charge
2 mètres / 6,5 pieds
Câble tressé noir
Prend en charge le transfert de données USB 2.0 haut débit à 480 Mbit/s
Parfois, il suffit d'un câble un peu plus long pour améliorer l'accès et le côté pratique
Notation globale