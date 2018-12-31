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Arrêté

Câble 3 en 1 : Lightning, USB-C, micro-USB

DLC5206T/00

Câble tressé haut de gamme 3 en 1.

Connecteurs micro-USB, USB-C et Lightning réunis. Il ne vous faudra que ce câble pour tous vos appareils mobiles.

Voir tous les avantages

Câble tressé haut de gamme 3 en 1.

  • Synchronisation et charge

  • 2 mètres / 6,5 pieds

  • Câble tressé, noir

Design avec câble tressé flexible et robuste

Prend en charge le transfert de données USB 2.0

Prend en charge le transfert de données USB 2.0 haut débit à 480 Mbit/s

Câble 3 en 1 : Lightning, USB-C, micro-USB

Câble 3 en 1 : un câble doté de 3 connecteurs : câble Lightning, USB-C, micro-USB vers USB-A. Ce câble est adapté à tous vos appareils mobiles.

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