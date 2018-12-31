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Arrêté
DLC5206T/00
Câble tressé haut de gamme 3 en 1.
Connecteurs micro-USB, USB-C et Lightning réunis. Il ne vous faudra que ce câble pour tous vos appareils mobiles.
Synchronisation et charge
2 mètres / 6,5 pieds
Câble tressé, noir
Prend en charge le transfert de données USB 2.0 haut débit à 480 Mbit/s
Câble 3 en 1 : un câble doté de 3 connecteurs : câble Lightning, USB-C, micro-USB vers USB-A. Ce câble est adapté à tous vos appareils mobiles.
Notation globale