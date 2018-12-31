Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Arrêté
DLC5204T/00
Câble tressé haut de gamme 3 en 1.
Connecteurs micro-USB, USB-C et Lightning réunis. Il ne vous faudra que ce câble pour tous vos appareils mobiles.
Synchronisation et charge
1,2 mètre (4 pieds)
Câble tressé noir
Prend en charge le transfert de données USB 2.0 haut débit à 480 Mbit/s
Câble 3 en 1 : un câble doté de 3 connecteurs : câble Lightning, USB-C, micro-USB vers USB-A. Ce câble est adapté à tous vos appareils mobiles.
Notation globale