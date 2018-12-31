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Arrêté

Câble USB-C à Lightning

DLC5204L/00

Câble USB-C à Lightning tressé de qualité supérieure

Vous aurez besoin de ce câble USB-C à Lightning pour obtenir la puissance maximale du chargeur PD pour votre iPhone et iPad. Câble de qualité supérieure d’une longueur de 4 pieds pour une flexibilité accrue.

Voir tous les avantages

Câble USB-C à Lightning tressé de qualité supérieure

  • Charge et synchronisation

  • 1,2 mètre/4 pieds

  • Câble noir tressé

  • Alimentation de périphérique

Un câble de rechange qu'il est intéressant d'avoir sous la main

Emportez-le avec vous, gardez-le sur votre bureau, ou utilisez-le en remplacement d'un câble perdu pour connecter et charger votre appareil en cas de besoin.

Test de tension réalisé plus de 10 000 fois

Le câble de charge a fait l'objet d'un test de tension réalisé plus de 10 000 fois, pour une utilisation intensive.

Fonctionne avec vos chargeurs USB muraux ou allume-cigare

Fonctionne avec toutes vos sources d'alimentation USB existantes (chargeur mural, allume-cigare ou ordinateur) pour une charge pratique dès que nécessaire.

Spécificités Techniques

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