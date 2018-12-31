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Arrêté
DLC5204A/00
Câble USB-A > USB-C tressé haut de gamme
Câble haut de gamme de 1,20 m, plus pratique pour charger des appareils compatibles USB-C
Synchronisation et charge
1,2 mètre (4 pieds)
Câble tressé noir
Prend en charge le transfert de données USB 2.0 haut débit à 480 Mbit/s
Le câble de charge a fait l'objet d'un test de tension réalisé plus de 10 000 fois, pour une utilisation intensive.
Notation globale