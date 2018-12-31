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Arrêté
DLC3106A/00
Câble USB-A vers USB-C de 2 m
Chargez votre appareil tout en restant connecté. Ce câble fonctionne avec votre chargeur USB mural ou votre allume-cigare. Une excellente solution de rechange ou de secours !
Synchronisation et charge
2 mètres / 6,5 pieds
Emportez-le avec vous, gardez-le sur votre bureau, ou utilisez-le en remplacement d'un câble perdu pour connecter et charger votre appareil en cas de besoin.
Fonctionne avec toutes vos sources d'alimentation USB existantes (chargeur mural, allume-cigare ou ordinateur) pour une charge pratique dès que nécessaire.
Notation globale