ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Photo d’un produit unique
  • Photo de produit alternative
  • Photo de l'emballage
  • Photo d’un produit unique
  • Photo de produit alternative
  • Photo de l'emballage

Arrêté

USB-C &gt; USB-A femelle

DLC1501A/00

Adaptateur USB-C &gt; USB

Pour une connexion USB vers votre prise de type C. Convertissez n'importe quelle port USB-C en port USB-A pour connecter toutes sortes d'appareils USB-A : disques durs externes, téléphones, souris, imprimantes, etc.

Voir tous les avantages

Adaptateur USB-C > USB

  • USB 3.0

Prend en charge le transfert de données USB 3.0

Prend en charge la vitesse de transfert haut débit à 5 Gbits/s USB 3.0.

Design fin et léger

Avec son design fin et ergonomique, il se glisse n'importe où en toute simplicité.

Conception flexible pour une mise en marche/un arrêt faciles

La conception flexible assure une mise en marche/un arrêt faciles.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.