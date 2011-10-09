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Arrêté
DLA78405/10
La musique de votre iPod en stéréo
Grâce à l'iBoom JukeBox, système d'enceintes hi-fi pour iPod, vos pièces sont habitées par la musique de votre iPod. Parcourez le contenu de votre iPod sur l'écran de l'extraordinaire télécommande. Une station d'accueil permet de charger la télécommande et l'iPod.
iPod
Ce système d'enceintes haute fidélité est équipé d'un amplificateur de classe D, de tweeters et de caissons de basses doubles, pour des aigus cristallins et des basses profondes, créant un son stéréo somptueux.
Ce superbe système d'enceintes trouvera sa place dans n'importe quelle pièce de votre maison, pour de la musique à l'air libre, plutôt que dans un casque.
La télécommande est équipée d'un écran lumineux et facile à lire vous permettant d'afficher le contenu de votre iPod et de le parcourir, comme vous le feriez sur votre iPod !
4.2
sur 6
5
Avis
Pesso14
09/10/2011
Nederland
Super
Iboom gekocht voor ipod, strak design, afstandbedienbaar en voor zo een compacte speaker super geluid met zelfs een mooie diepe bass weergave. Echt een top apparaat!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DLA78405 iBoom JukeBox
Oui, je recommande ce produit
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Bfdadf3
25/01/2010
United Kingdom
Cet avis concerne le produit DLA78405 iBoom JukeBox
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danipoy
16/07/2012
France
bon qualité sonore mais petits quelques détails à corriger......!!!
Oui comme en titre (dans le résumé ) c'est un bon produit mais n'est pas le "must" car il y a des problèmes à régler sur le volume sonore qui me fait éteindre automatiquement le dock , la batterie inexistant (bon je veux bien admettre que ce n'est un produit pas récent) mais tout c'est de la marque PHILIPS, ce qui veux dire des produit de qualités ....veillez monsieur,madame me comprendre j'achète beaucoup de produit de cette marque ,que j'en suis trés satisfait sauf sur Philips iBoom JukeBox DLA78405 iPod,que j'ai eut une petite déception.Merci de votre compréhension pour l'amélioration des futur produit de la même gamme avec mes sincère impression .
Cet avis concerne le produit DLA78405 iBoom JukeBox
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