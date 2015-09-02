Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Arrêté
DCM2260/12
Un système audio adapté à votre environnement
Écoutez et chargez vos iPod/iPhone/iPad grâce à la station d'accueil double avec connecteurs Lightning et 30 broches. Cette chaîne hi-fi au son sensationnel trouvera sa place dans tous les intérieurs, grâce à son piétement 2 en 1 facilitant son positionnement.
Double dock pour iPod/iPhone
À poser ou à fixer au mur
CD, CD-MP3, USB, FM
20 W max.
La station d'accueil innovante Philips Double dock avec connecteurs Lightning et 30 broches charge n'importe quel appareil Apple et diffuse sa musique. Associant un style raffiné à une fonctionnalité simplissime, elle vous permet de basculer entre les deux connecteurs en un clin d'œil. Écoutez vos morceaux favoris quel que soit l'appareil Apple sur lequel ils sont enregistrés.
Conception compacte pour tous les espaces et styles de vie. Avec son design élégant et sa taille réduite, ce produit trouve sa place dans tous les intérieurs.
L'entrée audio vous permet de diffuser directement les contenus stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. L'entrée audio est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.
2.7
sur 6
10
Avis
lovephilips
02/09/2015
Nederland
Super fijn apparaat
Ik heb een tijdje terug bij hardware.nl de Philips DCM2260 aangeschaft Hij heeft thuis een mooi plekje aan de muur gekregen, En ben er zo enorm blij mee. Hij oogt heel mooi en heeft veel en goede mogelijkheden. Je kunt je telefoon er op aan sluiten of een cd/ usb plaatsen. Groot voordeel hij heeft ook totaal geen problemen met cd-r. Tevens is er ook nog gewone radio. Hier heb je de mogelijkheid je lievelingszenders op te slaan. Door het bass reflex systeem komt er een zeer mooi geluid uit. Enige nadeel is dat de dualdoch alleen maar is bedoeld voor het opladen van apple apparaten. Maar buiten dat om echt een heel fijn apparaat die ik de mensen ook zeker aanraadt.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DCM2260 Micromuzieksysteem
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DCM2260 Micromuzieksysteem
announo
16/04/2014
Italia
ottimo e super consigliato!
Ottimo mini stereo, bel design, facile da usare, suono perfetto, alloggiamento per i-pod, i-pad perfetto è il posto ideale così si ricaricano, radio con ottima riproduzione del suono. Unico neo con la chiavetta non si vedono le canzoni e cambiare è praticamente impossibile. Ottimo prodotto in tutti i sensi, fa il suo dovere!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DCM2260 Sistema musicale micro
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DCM2260 Sistema musicale micro
Ioane29
24/08/2017
France
Vite déçu
Le concept est très bon mais au bout de 3 jours d'utilisation, les boutons du dock ne fonctionnent plus, donc toute action doit se faire via la télécommande. De plus, l'appareil s'allume tout seul en indiquant qu'il n'y a pas de CD...
Cet avis concerne le produit DCM2260 Microchaîne
Cet avis concerne le produit DCM2260 Microchaîne