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Arrêté
Profitez de la musique de votre iPod avec un son sublime
Avec son design tendance, la station d'accueil pour baladeur Philips DC570 vous permet de diffuser dans n'importe quelle pièce les morceaux contenus dans votre iPod. D'une conception élégante et compacte, cette superbe station diffuse un son hi-fi d'une rare puissance grâce à son caisson de basses intégré.
RMS signifie Root Mean Square, en français valeur efficace. Il s'agit d'une mesure courante, dont l'unité est le Watt, pour la puissance audio ou, plus précisément, la puissance du courant électrique transmis par un amplificateur audio à un haut-parleur. La puissance électrique fournie au haut-parleur et sa sensibilité déterminent la puissance du son ainsi généré. Les amplificateurs sont limités par la quantité d'énergie électrique qu'ils peuvent amplifier et les haut-parleurs par la quantité d'énergie qu'ils peuvent convertir en énergie sonore sans distorsion du signal sonore. Plus la puissance est élevée, meilleur est le son de l'enceinte.
4.7
sur 6
11
Avis
89%
recommandent ce produit
Bosco
01/10/2009
France
remplace un home cinéma
Je suis utilisateur du produit et je peux dire que c'est tout simplement bleuffant la qualité du son. Vous posez votre iphone sur la borne ,il se recharge,pendant que vous écoutez la radio ou bien la musique d'une clé usb. Magnifique réalisation De plus j'ai connecté ma TV grâce à une entrée aux.
Cet avis concerne le produit DC570 docking entertainment system
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Ushio
18/08/2019
España
Buen sonido y buen diseño
Sonido potente y envolvente. Diseño actual, cómodo para poner en cualquier sitio. Solo se echa de menos una opción de bluetooth
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DC570 sistema docking
Oui, je recommande ce produit
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DKanmelder
02/09/2018
Danmark
Ekstrem god højtaler der spiller sublimt godt og højt
Bedste højtaler med dette tidsløse design. Philips er bare godt.
Cet avis concerne le produit DC570 docking-underholdningssystem
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