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Arrêté

station d'accueil pour baladeur

DC570/12

4.7

| (11) Avis | 89% recommandent ce produit

Profitez de la musique de votre iPod avec un son sublime

Avec son design tendance, la station d'accueil pour baladeur Philips DC570 vous permet de diffuser dans n'importe quelle pièce les morceaux contenus dans votre iPod. D'une conception élégante et compacte, cette superbe station diffuse un son hi-fi d'une rare puissance grâce à son caisson de basses intégré.

Voir tous les avantages

grâce à des enceintes colonne

Profitez de la musique de votre iPod avec un son sublime

Un son hi-fi puissant qui remplit toute la pièce

Un son hi-fi puissant qui remplit toute la pièce

Système 2.1 avec caisson de basses intégré

Puissance de sortie totale de 100 W RMS

Puissance de sortie totale de 100 W RMS

RMS signifie Root Mean Square, en français valeur efficace. Il s'agit d'une mesure courante, dont l'unité est le Watt, pour la puissance audio ou, plus précisément, la puissance du courant électrique transmis par un amplificateur audio à un haut-parleur. La puissance électrique fournie au haut-parleur et sa sensibilité déterminent la puissance du son ainsi généré. Les amplificateurs sont limités par la quantité d'énergie électrique qu'ils peuvent amplifier et les haut-parleurs par la quantité d'énergie qu'ils peuvent convertir en énergie sonore sans distorsion du signal sonore. Plus la puissance est élevée, meilleur est le son de l'enceinte.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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4.7

sur 6

11

Avis

89%

recommandent ce produit

2
1

01/10/2009

France

France

remplace un home cinéma

Je suis utilisateur du produit et je peux dire que c'est tout simplement bleuffant la qualité du son. Vous posez votre iphone sur la borne ,il se recharge,pendant que vous écoutez la radio ou bien la musique d'une clé usb. Magnifique réalisation De plus j'ai connecté ma TV grâce à une entrée aux.

Cet avis concerne le produit DC570 docking entertainment system

Cet avis concerne le produit DC570 docking entertainment system

18/08/2019

España

España

Buen sonido y buen diseño

Sonido potente y envolvente. Diseño actual, cómodo para poner en cualquier sitio. Solo se echa de menos una opción de bluetooth

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DC570 sistema docking

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DC570 sistema docking

02/09/2018

Danmark

Danmark

Ekstrem god højtaler der spiller sublimt godt og højt

Bedste højtaler med dette tidsløse design. Philips er bare godt.

Cet avis concerne le produit DC570 docking-underholdningssystem

Cet avis concerne le produit DC570 docking-underholdningssystem

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