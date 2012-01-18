ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Photo de face du produit
  • Photo de produit alternative
  • Image principale
  • Photo de face du produit
  • Photo de produit alternative
  • Image principale

Arrêté

Station d'accueil

DC5070/10

4.5

| (4) Avis | 100% recommandent ce produit

Écoutez la musique de votre iPod/iPhone/iPad avec un son superbe

Savourez le plaisir d'un son puissant grâce à cette station d'accueil Philips en forme de colonne intégrant un système d'enceintes 2.1, un puissant caisson de basses intégré et une puissance de sortie de 120 W. Ce système à l'élégance unique constitue une station d'accueil facilement accessible pour votre iPod/iPhone/iPad.

Voir tous les avantages

L'obsession du son

Écoutez la musique de votre iPod/iPhone/iPad avec un son superbe

  • Station d'accueil pour iPod/iPhone/iPad

Puissance de sortie totale de 120 W RMS

Puissance de sortie totale de 120 W RMS

Ce système a une puissance de sortie totale de 120 W RMS. RMS signifie Root Mean Square, en français valeur efficace. Il s'agit d'une mesure courante, dont l'unité est le Watt, pour la puissance audio ou, plus précisément, la puissance du courant électrique transmis par un amplificateur audio à un haut-parleur. La puissance électrique fournie au haut-parleur et sa sensibilité déterminent la puissance sonore générée. Plus la puissance est élevée, meilleur est le son émis par le haut-parleur.

Design unique en forme de colonne, adapté à votre intérieur

Design unique en forme de colonne, adapté à votre intérieur.

Une seule télécommande pour le système et votre iPod

Une seule télécommande pour le système et votre iPod

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.5

sur 6

4

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

18/01/2012

France

France

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DC5070 Station d'accueil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DC5070 Station d'accueil

18/09/2017

España

España

Muy bueno

El docking cambia y es compatible con los antiguos iPhone y con los nuevos con lightning lleva CD, USB, gran potencia, buena calidad de sonido, dificilmente mejorable

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DC5070 sistema docking

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DC5070 sistema docking

10/04/2012

Nederland

Nederland

strak design met goede geluidskwaliteit

easy to use apparaat, prima geluid en goede aansluitmogelijkheden (iPad,iPod, USB) en goede FM tuner

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DC5070 dockinggeluidssysteem

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DC5070 dockinggeluidssysteem

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.