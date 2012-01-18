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Arrêté
Écoutez la musique de votre iPod/iPhone/iPad avec un son superbe
Savourez le plaisir d'un son puissant grâce à cette station d'accueil Philips en forme de colonne intégrant un système d'enceintes 2.1, un puissant caisson de basses intégré et une puissance de sortie de 120 W. Ce système à l'élégance unique constitue une station d'accueil facilement accessible pour votre iPod/iPhone/iPad.
Station d'accueil pour iPod/iPhone/iPad
Ce système a une puissance de sortie totale de 120 W RMS. RMS signifie Root Mean Square, en français valeur efficace. Il s'agit d'une mesure courante, dont l'unité est le Watt, pour la puissance audio ou, plus précisément, la puissance du courant électrique transmis par un amplificateur audio à un haut-parleur. La puissance électrique fournie au haut-parleur et sa sensibilité déterminent la puissance sonore générée. Plus la puissance est élevée, meilleur est le son émis par le haut-parleur.
Design unique en forme de colonne, adapté à votre intérieur.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
4.5
sur 6
4
Avis
100%
recommandent ce produit
18/01/2012
France
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DC5070 Station d'accueil
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DC5070 Station d'accueil
miguelin1995
18/09/2017
España
Muy bueno
El docking cambia y es compatible con los antiguos iPhone y con los nuevos con lightning lleva CD, USB, gran potencia, buena calidad de sonido, dificilmente mejorable
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DC5070 sistema docking
Oui, je recommande ce produit
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BenB
10/04/2012
Nederland
strak design met goede geluidskwaliteit
easy to use apparaat, prima geluid en goede aansluitmogelijkheden (iPad,iPod, USB) en goede FM tuner
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DC5070 dockinggeluidssysteem
Oui, je recommande ce produit
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