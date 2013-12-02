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Arrêté

Station d'accueil pour iPod/iPhone/iPad

DC390/12

4.3

| (31) Avis | 84% recommandent ce produit

Réveillez-vous de bonne humeur

Écoutez et chargez iPod/iPhone/iPad et profitez d'un son riche et clair. Cette élégante station d'accueil de bureau en aluminium permet de charger jusqu'à deux appareils simultanément. Elle peut également être utilisée comme radio-réveil pour vous réveiller au son de vos chansons préférées ou de la radio.

Voir tous les avantages

au son de votre iPod/iPhone/iPad

Réveillez-vous de bonne humeur

  • Aluminium

  • Station d'accueil double

Puissance de sortie totale de 10 W eff.

Puissance de sortie totale de 10 W eff.

L'abréviation «eff.» désigne la valeur effective mesurée de la puissance audio, c'est-à-dire l'énergie électrique transférée d'un amplificateur vers un haut-parleur, mesurée en watts. Cette énergie électrique et son intensité déterminent la puissance sonore générée. Dans les faits, les amplificateurs sont limités par l'énergie électrique qu'ils sont susceptibles d'amplifier et les haut-parleurs par l'énergie électrique qu'ils peuvent convertir en énergie sonore, sans distordre le signal audio. Plus la puissance en watts est élevée, plus le son diffusé par le haut-parleur est de bonne qualité.

Boîtier en aluminium du plus bel effet

Boîtier en aluminium du plus bel effet

Léger et résistant à des températures très élevées, l'aluminium moulé allie solidité, rigidité et résistance élevée à la corrosion.

Syntoniseur numérique avec mémoire pour plus de commodité

Syntoniseur numérique avec mémoire pour plus de commodité

Sélectionnez simplement la station que vous voulez programmer, appuyez sur le bouton de programmation et maintenez-le enfoncé pour enregistrer la fréquence. Grâce à la programmation des stations de radio, vous pouvez accéder facilement à vos stations préférées sans avoir à sélectionner manuellement la fréquence à chaque fois.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.3

sur 6

31

Avis

84%

recommandent ce produit

02/12/2013

België

België

Vraiment très satisfait. Agréable, pratique, fiable.

Je cherchai précisément ce type d'appareil. Il répondait et répond toujours à mes attentes. Parfaitement adapté à mon usage.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DC390 Station d'accueil pour iPod/iPhone/iPad

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DC390 Station d'accueil pour iPod/iPhone/iPad

03/12/2013

France

France

Acheteur vérifié

Très beau design et excellente finition

Le design est à l'avenant de celui des iPhones et iPad que ce produit supporte. Il est juste regrettable qu'aucun adaptateur lightning n'ait été prévu pour pouvoir suivre l'évolution de ce radio-réveil que je compte conserver plus longtemps que la durée de vie moyenne d'un iPhone.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DC390 Station d'accueil pour iPod/iPhone/iPad

Oui, je recommande ce produit

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15/07/2012

France

France

station DC390

tres bon son fm et iphone charge 1 iphone et 1ipad en meme temps ou 2 iphones finition alu brosse top en 1 mot PRODUIT top

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DC390 Station d'accueil pour iPod/iPhone/iPad

Oui, je recommande ce produit

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