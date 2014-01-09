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Arrêté
Réveil en musique
Réveillez-vous en douceur avec la musique de votre iPod/iPhone/iPad équipé d'un connecteur Lightning, ou écoutez les informations à la radio. Démarrez la matinée de bonne humeur au son limpide de cet appareil très élégant dans son boîtier en aluminium.
avec connecteur Lightning
pour iPod/iPhone/iPad
FM, double alarme
10 W, sauvegarde heure et alarme
Ce réveil permet de programmer deux alarmes distinctes pour la semaine et la fin de semaine ou pour madame et monsieur, et les réglages peuvent être adaptés aux mêmes heures de réveil du lundi au dimanche. Vous pouvez aussi programmer une heure de réveil tôt le matin les jours de semaine et une heure plus tardive pour les fins de semaine, ce qui vous évite de reprogrammer le réveil chaque soir.
Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents modes (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.
L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.
4.5
sur 6
10
Avis
90%
recommandent ce produit
Guillaumeke
09/01/2014
België
THE best of THE worold
Ik vind het het beste product ooit. Het kan alles wat ik wou.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DC295 Docking station voor iPod/iPhone
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DC295 Docking station voor iPod/iPhone
dadus1
25/05/2016
Deutschland
Tolles Gerät mit einem guten Sound
Das Gerät ist sehr gut. Design finde ich sehr ansprechend. Die Bediennung ist einfach und intuitiv. Das Display ist nicht überladen mit Texten und sehr gut lesbar. Den Sound finde ich schon erstaunlich für diese Gerätegröße. Also ein rundum gelungenes Gerät.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DC295 Dockingstation für iPhone/iPod
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DC295 Dockingstation für iPhone/iPod
dadus
16/03/2014
Deutschland
Tolles Gerät
Design ist Geschmackssache. mir gefällt es. Der Sound ist sehr gut. Die Anbindung mit dem IPad & IPod funktioniert problemlos. Die Bedienungstasten sind sehr komfortabel und gut positioniert. Die Fernbedienung ist übersichtlich sortiert. Das Gerät wäre unschlagbar wenn man noch Internetradio darin implementiert hätte.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DC295 Dockingstation für iPhone/iPod
Oui, je recommande ce produit
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