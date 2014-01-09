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Arrêté

station d'accueil pour iPod/iPhone

DC295/12

4.5

| (10) Avis | 90% recommandent ce produit

Réveil en musique

Réveillez-vous en douceur avec la musique de votre iPod/iPhone/iPad équipé d'un connecteur Lightning, ou écoutez les informations à la radio. Démarrez la matinée de bonne humeur au son limpide de cet appareil très élégant dans son boîtier en aluminium.

Voir tous les avantages

avec cette station d'accueil pour iPod/iPhone/iPad

Réveil en musique

  • avec connecteur Lightning

  • pour iPod/iPhone/iPad

  • FM, double alarme

  • 10 W, sauvegarde heure et alarme

Réglage de l'alarme pour la semaine ou la fin de semaine selon votre rythme de vie

Réglage de l'alarme pour la semaine ou la fin de semaine selon votre rythme de vie

Ce réveil permet de programmer deux alarmes distinctes pour la semaine et la fin de semaine ou pour madame et monsieur, et les réglages peuvent être adaptés aux mêmes heures de réveil du lundi au dimanche. Vous pouvez aussi programmer une heure de réveil tôt le matin les jours de semaine et une heure plus tardive pour les fins de semaine, ce qui vous évite de reprogrammer le réveil chaque soir.

Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux

Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux

Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents modes (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.

Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire

Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire

L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.5

sur 6

10

Avis

90%

recommandent ce produit

2
1

09/01/2014

België

België

THE best of THE worold

Ik vind het het beste product ooit. Het kan alles wat ik wou.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DC295 Docking station voor iPod/iPhone

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DC295 Docking station voor iPod/iPhone

25/05/2016

Deutschland

Deutschland

Tolles Gerät mit einem guten Sound

Das Gerät ist sehr gut. Design finde ich sehr ansprechend. Die Bediennung ist einfach und intuitiv. Das Display ist nicht überladen mit Texten und sehr gut lesbar. Den Sound finde ich schon erstaunlich für diese Gerätegröße. Also ein rundum gelungenes Gerät.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DC295 Dockingstation für iPhone/iPod

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DC295 Dockingstation für iPhone/iPod

16/03/2014

Deutschland

Deutschland

Tolles Gerät

Design ist Geschmackssache. mir gefällt es. Der Sound ist sehr gut. Die Anbindung mit dem IPad & IPod funktioniert problemlos. Die Bedienungstasten sind sehr komfortabel und gut positioniert. Die Fernbedienung ist übersichtlich sortiert. Das Gerät wäre unschlagbar wenn man noch Internetradio darin implementiert hätte.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DC295 Dockingstation für iPhone/iPod

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DC295 Dockingstation für iPhone/iPod

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