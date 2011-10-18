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Arrêté
Réveillez-vous de bonne humeur
Réveillez-vous en douceur, en musique ou en écoutant les informations de votre radio préférée sur cette station d'accueil Philips pour iPhone/iPod. Démarrez la matinée de bonne humeur au son clair et cristallin de cet appareil très élégant dans son boîtier en aluminium.
Aluminium
Ce réveil permet de programmer deux alarmes distinctes pour la semaine et la fin de semaine ou pour madame et monsieur, et les réglages peuvent être adaptés aux mêmes heures de réveil du lundi au dimanche. Vous pouvez aussi programmer une heure de réveil tôt le matin les jours de semaine et une heure plus tardive pour les fins de semaine, ce qui vous évite de reprogrammer le réveil chaque soir.
Écoutez vos MP3 tout en rechargeant votre iPod/iPhone! Vous pouvez déposer votre appareil portatif sur la station d'accueil du système de divertissement pour écouter votre musique favorite avec une qualité de son extraordinaire. Pendant ce temps, la station recharge votre iPod/iPhone et vous n'avez ainsi plus à vous soucier de la charge de la batterie. La station recharge automatiquement votre appareil lorsqu'il est connecté.
4.0
sur 6
15
Avis
87%
recommandent ce produit
Passval
18/10/2011
France
Excellent produit, très bon rendu musical.
Un design sobre et moderne, appareil discret et fonctionnel avec un excellent rendu sonore. J'ai été impressionné par la restitution des sons graves et aigus. Le DC290 en terme de sonorité se rapproche plus d'une mini chaîne que d'une simple station d'accueil d'iphone ou ipod. Si vous voulez profiter au maximum de son potentiel, alors a surtout ne pas utiliser comme radio réveil ce serait un gâchis.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DC290 station d'accueil pour iPod/iPhone
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DC290 station d'accueil pour iPod/iPhone
cumba38
16/10/2011
France
ce produit possède de grandes qualités
Bon produit, avec une bonne qualité au niveau du son.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DC290 station d'accueil pour iPod/iPhone
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DC290 station d'accueil pour iPod/iPhone
marg2011
16/10/2011
Nederland
Dit product heeft fantastische eigenschappen
Ik ben zeer tevreden je gaat slapen met je favoriete muziek en je wordt er mee wakker en je i-phone is weer opgeladen alles in 1keer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DC290 dockingsysteem voor iPod/iPhone
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DC290 dockingsysteem voor iPod/iPhone