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Arrêté

station d'accueil pour iPod/iPhone

DC290/12

4

| (15) Avis | 87% recommandent ce produit

Réveillez-vous de bonne humeur

Réveillez-vous en douceur, en musique ou en écoutant les informations de votre radio préférée sur cette station d'accueil Philips pour iPhone/iPod. Démarrez la matinée de bonne humeur au son clair et cristallin de cet appareil très élégant dans son boîtier en aluminium.

Voir tous les avantages

avec la musique de votre iPhone/iPod

Réveillez-vous de bonne humeur

  • Aluminium

Réglage de l'alarme pour la semaine ou la fin de semaine selon votre rythme de vie

Réglage de l'alarme pour la semaine ou la fin de semaine selon votre rythme de vie

Ce réveil permet de programmer deux alarmes distinctes pour la semaine et la fin de semaine ou pour madame et monsieur, et les réglages peuvent être adaptés aux mêmes heures de réveil du lundi au dimanche. Vous pouvez aussi programmer une heure de réveil tôt le matin les jours de semaine et une heure plus tardive pour les fins de semaine, ce qui vous évite de reprogrammer le réveil chaque soir.

Écoutez votre iPod/iPhone tout en le rechargeant

Écoutez votre iPod/iPhone tout en le rechargeant

Écoutez vos MP3 tout en rechargeant votre iPod/iPhone! Vous pouvez déposer votre appareil portatif sur la station d'accueil du système de divertissement pour écouter votre musique favorite avec une qualité de son extraordinaire. Pendant ce temps, la station recharge votre iPod/iPhone et vous n'avez ainsi plus à vous soucier de la charge de la batterie. La station recharge automatiquement votre appareil lorsqu'il est connecté.

Réveillez-vous avec la musique de votre iPod, de votre iPhone ou de la radio

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.0

sur 6

15

Avis

87%

recommandent ce produit

2
1

18/10/2011

France

France

Excellent produit, très bon rendu musical.

Un design sobre et moderne, appareil discret et fonctionnel avec un excellent rendu sonore. J'ai été impressionné par la restitution des sons graves et aigus. Le DC290 en terme de sonorité se rapproche plus d'une mini chaîne que d'une simple station d'accueil d'iphone ou ipod. Si vous voulez profiter au maximum de son potentiel, alors a surtout ne pas utiliser comme radio réveil ce serait un gâchis.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DC290 station d'accueil pour iPod/iPhone

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DC290 station d'accueil pour iPod/iPhone

16/10/2011

France

France

ce produit possède de grandes qualités

Bon produit, avec une bonne qualité au niveau du son.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DC290 station d'accueil pour iPod/iPhone

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DC290 station d'accueil pour iPod/iPhone

16/10/2011

Nederland

Nederland

Dit product heeft fantastische eigenschappen

Ik ben zeer tevreden je gaat slapen met je favoriete muziek en je wordt er mee wakker en je i-phone is weer opgeladen alles in 1keer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DC290 dockingsysteem voor iPod/iPhone

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DC290 dockingsysteem voor iPod/iPhone

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