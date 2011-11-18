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Arrêté

station d'accueil pour baladeur

DC190/12

3.8

| (13) Avis

Réveillez-vous au son de vos chansons préférées

Réveillez-vous au son de la musique de votre iPod grâce à la station d'accueil pour baladeur DC190 Philips. Doté d'une double alarme, ce système tout en élégance avec effet miroir vous permet de démarrer votre journée en écoutant la musique provenant de vos autres appareils portables via MP3 Link.

Voir tous les avantages

avec l'iPod et la radio

Réveillez-vous au son de vos chansons préférées

Puissance de sortie totale de 3 W RMS

Puissance de sortie totale de 3 W RMS

Ce système a une puissance de sortie totale de 3 W RMS. RMS signifie Root Mean Square, ou valeur efficace en français. Il s'agit d'une mesure courante, dont l'unité est le watt, pour la puissance audio ou, plus précisément, la puissance du courant électrique transmis par un amplificateur audio à un haut-parleur. La puissance électrique fournie au haut-parleur et sa sensibilité déterminent la puissance sonore générée. Plus le nombre de watts est élevé, meilleur est le son émis par le haut-parleur.

Réglage de l'alarme pour la semaine ou la fin de semaine selon votre rythme de vie

Réglage de l'alarme pour la semaine ou la fin de semaine selon votre rythme de vie

Ce réveil permet de programmer deux alarmes distinctes pour la semaine et la fin de semaine ou pour madame et monsieur, et les réglages peuvent être adaptés aux mêmes heures de réveil du lundi au dimanche. Vous pouvez aussi programmer une heure de réveil tôt le matin les jours de semaine et une heure plus tardive pour les fins de semaine, ce qui vous évite de reprogrammer le réveil chaque soir.

Tuner numérique avec présélections pour un confort optimal

Tuner numérique avec présélections pour un confort optimal

Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.8

sur 6

13

Avis

1

18/11/2011

France

France

Je ne suis pas déçue !

Pour répondre au commentaire précédant en partie, il est vrai que c'est relativement bruyant mais bon quand on dors, on dors non ? Sinon pour le produit en lui-même : super, rien à dire, très fonctionnel! Et je le trouve très simple d'utilisation il suffit de bien lire les 2, 3 éléments de la notice, et ça fonctionne comme sur des roulettes :-) ! Je l'adore :) P.S : le petit moins en performance c'est pour la "gène" du bruit ^^

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DC190 station d'accueil pour baladeur

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DC190 station d'accueil pour baladeur

01/09/2026

España

España

Oda a mi buen compañero despertador

Quiero dejar mi testimonio de este producto pues me acompañó por 15 años, siempre ofreciéndome calidad, la sinergia con el, también desaparecido, iPod fue excelente. Los niveles de brillo de la pantalla muy buenos y la opción de personalizar las alarmas para toda la semana, días laborales o solo fines de semana fue muy útil. Hoy lo he reemplazado por otro modelo de despertador Philips, ofreciéndole un merecido retiro.

Avantages

Conexión con iPod y cable 3.5, doble alarma, personalización de los días de alarma, brillo graduable

Contre

Es un producto obsoleto a la fecha (2026).

Cet avis concerne le produit DC190 sistema docking

Date d'utilisation 2026-09-01

Cet avis concerne le produit DC190 sistema docking

Date d'utilisation 2026-09-01

15/05/2012

España

España

práctico y elegante

Se trata de un producto de alta calidad muy práctico y elegante que cumple muy bien las funciones para las que fue concebido y además es sumamente comptitivo en su precio. Sonido espectacular.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DC190 sistema docking

Oui, je recommande ce produit

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