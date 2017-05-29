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Arrêté

Enceintes Home Cinéma Zenit

CSS5530B/12

4.2

| (15) Avis | 87% recommandent ce produit

Une expérience de Zénitude

Admirez la parfaite simplicité des enceintes Home Cinéma Philips Zenit dont le design aux matériaux modernes et authentiques offre un son naturel et équilibré. Le rangement intelligent des câbles et les enceintes arrière sans fil assurent une expérience épurée sublime.

Voir tous les avantages

Éliminez les fils inutiles

Une expérience de Zénitude

  • 5.1, caisson de basses sans fil

  • Bluetooth® et NFC

  • HDMI 4K-2K

Enceintes arrière et caisson de basses sans fil pour une installation simple

Son Surround Dolby Digital et Pro Logic II

Son Surround Dolby Digital et Pro Logic II

Plus besoin de décodeur externe ! Le décodeur Dolby Digital intégré gère les 6 canaux d'informations audio et développe un son Surround ainsi qu'une ambiance réelle et naturelle. Le décodeur Dolby Pro Logic II offre 5 canaux de traitement Surround à partir de n'importe quelle source stéréo.

Haut-parleurs MTM permettant une reproduction puissante et fidèle du son

La configuration medium-tweeter-medium (MTM) dans toutes les enceintes (principale et satellites) permet une reproduction puissante et fidèle du son, indépendamment de la position d'écoute. Le son est toujours limpide et sans distorsion, où que vous soyez installé.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.2

sur 6

15

Avis

87%

recommandent ce produit

29/05/2017

France

France

Bon rapport qualité prix !

Installation simple, design moderne et les performances sont au rendez vous.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit CSS5530B Enceintes Home Cinéma Zenit

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29/06/2016

France

France

Proche de la perfection

Les réglages sont ultras simples (Bass / Treble / etc...) , tout est accessible directement de la télécommande MAIS, et c'est là où mon problème se pose, tous les réglages sont communs à la source sélectionnée. Je m'explique, vous pouvez sélectionner plusieurs sources d'entrées sur votre Kit 5.1 ( HDMI / Optique / Auxiliaire / etc...) en revanche, les réglages sons que vous avez appliqué pour votre téléviseur en mode HDMI ne sont pas forcement identique à ceux que vous souhaitez appliquer à votre lecteur audio de salon que vous avez branché en sortie Optique. Du coup, il faut prendre une poignée de secondes afin de régler comme vous le souhaitez, votre configuration son en fonction de l'appareil que vous souhaitez utiliser. Certes, cela n'est pas réellement gênant (après quelques utilisations, les réglages se font sans même regarder la télécommande, cela devient instinctif vu que toutes les réglages se modifient en quelques clics) mais les ingénieurs Philips auraient pu penser à mettre une puce mémoire en plus dans l'appareil (vu ce que ça coûte à l'achat et à programmer par la suite) afin de nous éviter cette petite manipulation "non nécessaire" dans l'absolue. Sortie de cette contrainte (encore que...) , le système est absolument bluffant d'efficacité autant sur la qualité sonore que sur l'installation du système lors du déballage du Kit (à tout casser, pour une personne "normale" , en 10Mn l'ensemble est branché et prêt à envoyer du son). Comptez, si comme moi vous êtes minutieux dans vos réglages, une petite heure pour tester tous les réglages possibles pour toutes les sources que vous avez branché (TV / Lecteur HiFi de Salon / Apple TV / Bluetooth... en ce qui me concerne). Un point agréable également, c'est la qualité audio lors de l'envoi en Bluetooth de vos musiques préférées (personnellement, je connecte mon MAC en Bluetooth pour faire sortir le son de ma bibliothèque audio directement sur le Kit 5.1 dans le salon) , et si vos différents fichiers musicaux sont de bonnes qualités ( FLAC / ALAC / etc... , et non pas du banal Mp3 compressé) vous pourrez apprécier leurs sonorités à leurs justes valeurs sans pour autant vous ruiner. ATTENTION : Ce Kit 5.1 n'est pas un réel Kit dit " audiophile " , vous n'obtiendrez pas la qualité d'un vrai DAC (ou système équivalent) dans la reproduction du son voulu , mais pour ce prix là vous allez pouvoir obtenir un son qui bluffera 99% des vos invités lors de vos différentes soirées ou lors de vos visionnages de vos films / concerts / etc... préférés.

Oui, je recommande ce produit

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22/10/2015

France

France

Parfait !

installation facile, System arrière et caisson sans fils, ligne parfaite, connexion complète. Son clair Facile à installer Bonne connexion à la TV Basse bien audible Commandes intuitives Trés bon produit ! n'hésité pas !!!

Oui, je recommande ce produit

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