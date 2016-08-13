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Arrêté

Enceintes Home Cinéma Zenit

CSS5330B/12

3.3

| (7) Avis

Une expérience de Zénitude

Admirez la parfaite simplicité des enceintes Home Cinéma Philips Zenit dont le design aux matériaux modernes et authentiques offre un son naturel et équilibré. Le rangement intelligent des câbles et le caisson de basses sans fil assurent une expérience épurée sublime.

Voir tous les avantages

Éliminez les fils inutiles

Une expérience de Zénitude

  • 3.1, caisson de basses sans fil

  • Bluetooth® et NFC

  • HDMI 4K-2K

HDMI compatible 4K-2K, pour un contenu Ultra HD

HDMI compatible 4K-2K, pour un contenu Ultra HD

La technologie HDMI 4K-2K intègre la norme HDMI 1.4 afin de prendre en charge les contenus vidéo UHD (Ultra Haute Définition). Actuellement, elle concerne le 4K offrant une résolution maximale de 4 096 pixels de largeur sur 2 160 pixels de hauteur, soit quatre fois la taille d'un écran HD 1080p standard. Ce terme est également utilisé pour une résolution légèrement inférieure, de 3 840 de largeur sur 2 160 pixels de hauteur. Ces deux formats sont pris en charge via la norme HDMI 1.4. Les écrans 4K élèvent les Home Cinéma haut de gamme au niveau atteint par de nombreuses salles de cinéma. Cette norme a été intégrée au système afin de lui apporter l'évolutivité nécessaire pour s'adapter à la montée en puissance des téléviseurs 4K.

Haut-parleurs MTM permettant une reproduction puissante et fidèle du son

La configuration medium-tweeter-medium (MTM) dans toutes les enceintes (principale et satellites) permet une reproduction puissante et fidèle du son, indépendamment de la position d'écoute. Le son est toujours limpide et sans distorsion, où que vous soyez installé.

HDMI ARC pour améliorer le son de votre téléviseur

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.3

sur 6

7

Avis

2

13/08/2016

France

France

Acheteur vérifié

excellent!!!!

bonjour, bonjour, oui je recommande ces enceintes!!!!! tout d'abord j'écoute énormément de musique cd ou dvd (blues, blues rock, et rock enfin la bonne musique ;-) :-) ) simple à installer, le design est raffiné, et par dessus tout le son est excellent, ( clarté, réglages, et puissance) en un mot tout y est!!!! :-) ;-) ha oui et le bluetooth, bien pratique, moi j'ai quelque soucis pour la synchro, mais l'assistance philips est bien présente et efficace, j'en profite pour remercier la personne que j'ai eu au chat!!!! voilà personnellement je suis ravie de mon achat!!!!!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit CSS5330B Enceintes Home Cinéma Zenit

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13/08/2016

France

France

Acheteur vérifié

excellent!!!!

bonjour, bonjour, oui je recommande ces enceintes!!!!! tout d'abord j'écoute énormément de musique cd ou dvd (blues, blues rock, et rock enfin la bonne musique ;-) :-) ) simple à installer, le design est raffiné, et par dessus tout le son est excellent, ( clarté, réglages, et puissance) en un mot tout y est!!!! :-) ;-) ha oui et le bluetooth, bien pratique, moi j'ai quelque soucis pour la synchro, mais l'assistance philips est bien présente et efficace, j'en profite pour remercier la personne que j'ai eu au chat!!!! voilà personnellement je suis ravie de mon achat!!!!!

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18/05/2017

France

France

Acheteur vérifié

Compact, simple et efficace

Très bon produit, J'ai eu un peu de déception au début lorsque le son venait du décodeur (canal) le subwoofer émettais des bruits parasites. Je me suis vite rendu compte que c'était justement le décodeur qui ne fournissait pas un son de bonne qualité en utilisant le home cinéma avec mon bluray. Que ce soit en MP3, sur youtube ou avec un bon film, le son est profond et on a vraiment l'impression d'avoir un 5.1. Les basse sont puissantes, et l'enceinte centrale permet d'avoir des voix bien claires et audibles. A conseiller pour tous ceux qui ne veulent pas s'embêter à câbler des enceintes arrières. Même avec un salon de grande superficie, il y en a largement assez.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit CSS5330B Enceintes Home Cinéma Zenit

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