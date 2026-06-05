ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

Unité moteur avec anneau d'étanchéité

Arrêté

Assistance

Unité moteur avec anneau d'étanchéité

CP9087

Unité moteur avec anneau d'étanchéité

Arrêté

Accéder à la Boutique

Identifiez-vous ou créez un compte

Enregistrez votre produit

Vous avez instantanément accès aux manuels, à une assistance personnalisée et plus encore. C'est rapide et facile.

L'enregistrer maintenant

Manuels et documentation

Le nouveau robot de cuisine Viva offre 4 appareils en 1, avec un bol de 2,1 l, un blender de 1,75 l, un moulin et un presse-agrumes. Ses accessoires vous permettent de profiter de plus de 30 fonctions. Technologie PowerChop pour un hachage inégalé.

  • PDF fichier
  • 5 June 2026

Contacter Philips

Nous sommes là pour vous aider