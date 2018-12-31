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  • Branche votre écoute-bébé à une prise secteur
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AventAdaptateur secteur

CP1641

Branche votre écoute-bébé à une prise secteur
Cet adaptateur secteur permet de brancher votre écoute-bébé sur une prise secteur. Compatible avec l'unité parents ou l'unité bébé.
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Écoute-bébé DECT

Écoute-bébé DECT

SCD731/52

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