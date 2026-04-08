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Bol de hachoir
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L'accessoire hachoir XL (1 000 ml) pour ce mixeur plongeant Philips hache la viande, les herbes, les noix, le fromage, le chocolat et les oignons en quelques secondes.
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