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L'accessoire hachoir XL (1 000 ml) pour ce mixeur plongeant Philips hache la viande, les herbes, les noix, le fromage, le chocolat et les oignons en quelques secondes.

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  • 8 April 2026

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