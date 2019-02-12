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Arrêté
De la puissance pour votre musique
Diffusez la musique au format numérique enregistrée sur votre smartphone via Bluetooth®, ou écoutez vos CD MP3 et CD-R/RW grâce à cette microchaîne Philips. Les enceintes Bass Reflex et les 70 W de puissance maximale offrent des basses impressionnantes et un son puissant.
Bluetooth®
CD, CD-MP3, USB, FM
Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis (Équilibré, Clair, Puissant, Chaud et Vif) qui adaptent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi. Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez.
Le port USB ne sert pas seulement à diffuser de la musique. Le système de gestion intelligente de l'alimentation USB permet une intensité de charge rapide à 2 A, afin de charger rapidement votre smartphone lorsque la chaîne est en mode veille.
L'entrée audio vous permet de diffuser directement les contenus stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. L'entrée audio est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.
5.0
sur 6
1
Avis
100%
recommandent ce produit
kepepe
12/02/2019
Österreich
einwandfreies Produkt
Hätte nie gedacht, dass so eine relativ kleine Anlage so eine Musikleistung hervorbringt!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit BTM2560 Mini-Stereoanlage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit BTM2560 Mini-Stereoanlage