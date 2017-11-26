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Arrêté
La puissance de la musique
Redécouvrez les albums que vous aimez. Cette élégante microchaîne délivre 70 W d'audio riche pour que vous puissiez savourer vos CD classiques comme votre dernière playlist. Les haut-parleurs Bass Reflex améliorent les contenus aux basses profondes.
Bluetooth®
CD, CD-MP3, USB, FM
DAB+
4.2
sur 6
6
Avis
83%
recommandent ce produit
supermann
26/11/2017
Deutschland
Ausgezeichnet
Dieses Produkt hat großartige Eigenschaften,einen super Bass .
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit BTB2570 Mini-Stereoanlage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit BTB2570 Mini-Stereoanlage
Hr. Christensen
21/11/2020
Danmark
Godt musiksystem
Jeg mangler kun en audio indgang, så jeg kan tilslutte mit smart TV, ellers et super dejligt musiksystem.
Avantages
Flot og enkelt design, nemt og overskueligt i brug, og så lige det at model navn/nummer står på forsiden, når man lige står og skal bruge det.
Contre
Mangler audio ingang for TV, smart TV.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit BTB2570 Mikromusiksystem
Date d'utilisation 2020-07-21
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit BTB2570 Mikromusiksystem
Date d'utilisation 2020-07-21
Meden
07/10/2020
Deutschland
Acheteur vérifié
Seht guter Klang
Ich würde das Produkt jeder Person empfehlen, da gute Qualität
Avantages
Gute Bedienung
Contre
Keine
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit BTB2570 Mini-Stereoanlage
Date d'utilisation 2020-06-07
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit BTB2570 Mini-Stereoanlage
Date d'utilisation 2020-06-07