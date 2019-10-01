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Arrêté

Microchaîne

BTB2515/12

3.6

| (10) Avis

Un son comme vous l'aimez

Profitez encore plus du son de vos playlists et de vos podcasts. Redécouvrez votre collection de CD. Connectez n'importe quelle source ou presque via la prise USB ou l'entrée Audio. Écoutez toute la musique que vous voulez avec cette microchaîne classique à l'esthétique incomparable.

Voir tous les avantages

Un son comme vous l'aimez

  • Bluetooth®

  • CD, CD-MP3, USB, FM

  • 15 W max.

Enceintes Bass Reflex 2 voies pour des basses plus riches

Dimensions de l'unité principale : 220 x 104 x 242 mm

Dimensions de l'enceinte : 150 x 238 x 125 mm

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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3.6

sur 6

10

Avis

3

01/10/2019

België

België

zeer goede midiketen

wilden een DAB+ keten en deze is super je kunt er van alles mee zeer goede keten voor een mooie prijs

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit BTB2515 Micromuzieksysteem

Date d'utilisation 2019-09-01

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit BTB2515 Micromuzieksysteem

Date d'utilisation 2019-09-01

06/08/2020

Nederland

Nederland

Acheteur vérifié

Fijne radio

Het was even zoeken naar een juiste dab+ ontvangst, maar na deze gevonden te hebben prima radio. Staat in huiskamer, maar voor bijblijven van lokaal nieuws prima geluid. CD is ook leuk,maar geen concert kwaliteit : Dit ook niet te verwachten voor dit formaat en prijs.

Avantages

Ontvangst dab+

Contre

Muziek kwaliteit

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit BTB2515 Micromuzieksysteem

Date d'utilisation 2019-07-06

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit BTB2515 Micromuzieksysteem

Date d'utilisation 2019-07-06

26/11/2019

Nederland

Nederland

DAB antenne past toch

Mijn vorige review vereist een rectificatie: achtr op het apparaat szit een aansluiting voor een DAB antenne met een bepaalde stekker, de meegeleverde stekker líjkt er niet op te passen (mannetje-vrouwtje principe), maar hij blijkt toch op het pinnetje te passen. Advies: wees duidelijker in uw toelichting, bespaart de koper een hoop tijd. Dab werkt redelijk zonder storing

Avantages

prachtig geluid, bas mooi diep,

Contre

toelichting en stekkertje luidsprekersnoer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit BTB2515 Micromuzieksysteem

Date d'utilisation 2019-10-26

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit BTB2515 Micromuzieksysteem

Date d'utilisation 2019-10-26

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  • D'un accès anticipé aux soldes.
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