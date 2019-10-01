Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Arrêté
BTB2515/12
Un son comme vous l'aimez
Profitez encore plus du son de vos playlists et de vos podcasts. Redécouvrez votre collection de CD. Connectez n'importe quelle source ou presque via la prise USB ou l'entrée Audio. Écoutez toute la musique que vous voulez avec cette microchaîne classique à l'esthétique incomparable.
Bluetooth®
CD, CD-MP3, USB, FM
15 W max.
3.6
sur 6
10
Avis
01/10/2019
België
zeer goede midiketen
wilden een DAB+ keten en deze is super je kunt er van alles mee zeer goede keten voor een mooie prijs
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit BTB2515 Micromuzieksysteem
Date d'utilisation 2019-09-01
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit BTB2515 Micromuzieksysteem
Date d'utilisation 2019-09-01
Yperdepiep
06/08/2020
Nederland
Acheteur vérifié
Fijne radio
Het was even zoeken naar een juiste dab+ ontvangst, maar na deze gevonden te hebben prima radio. Staat in huiskamer, maar voor bijblijven van lokaal nieuws prima geluid. CD is ook leuk,maar geen concert kwaliteit : Dit ook niet te verwachten voor dit formaat en prijs.
Avantages
Ontvangst dab+
Contre
Muziek kwaliteit
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit BTB2515 Micromuzieksysteem
Date d'utilisation 2019-07-06
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit BTB2515 Micromuzieksysteem
Date d'utilisation 2019-07-06
Karel T
26/11/2019
Nederland
DAB antenne past toch
Mijn vorige review vereist een rectificatie: achtr op het apparaat szit een aansluiting voor een DAB antenne met een bepaalde stekker, de meegeleverde stekker líjkt er niet op te passen (mannetje-vrouwtje principe), maar hij blijkt toch op het pinnetje te passen. Advies: wees duidelijker in uw toelichting, bespaart de koper een hoop tijd. Dab werkt redelijk zonder storing
Avantages
prachtig geluid, bas mooi diep,
Contre
toelichting en stekkertje luidsprekersnoer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit BTB2515 Micromuzieksysteem
Date d'utilisation 2019-10-26
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit BTB2515 Micromuzieksysteem
Date d'utilisation 2019-10-26