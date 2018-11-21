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Arrêté
Nettoyage 6 fois plus efficace
Mini brosse nettoyante pour le visage avec technologie rotative : compacte, facile à utiliser, idéale pour vos soins quotidiens du visage, où que vous soyez.
Technologie rotative
Nettoyage
1 brosse nettoyante
1 réglage d'intensité
Le mouvement rotatif élimine rapidement et en douceur les impuretés, pour une peau nettoyée en profondeur.
Grâce à la technologie rotative et aux 17 000 brins soyeux de la brosse nettoyante pour peau normale, le nettoyage est six fois plus efficace, pour une peau douce et éclatante.
La brosse nettoyante pour le visage ultra-compacte VisaPure Mini élimine les impuretés tout en prenant soin de votre peau. Grâce à ses brins soyeux, fins et denses, elle glisse parfaitement sur la peau, pour un nettoyage très confortable. De plus, elle est suffisamment douce pour une utilisation bi-quotidienne.
Récompenses
4.6
sur 6
183
Avis
95%
recommandent ce produit
TITINE58
21/11/2018
België
Facilité d'utilisation au quotidien.
Pour un entretien régulier du visage c'est appareil me donne une satisfaction idéale.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure BSC111/08 Mini brosse nettoyante pour le visage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure BSC111/08 Mini brosse nettoyante pour le visage
nomi
27/10/2018
België
Mon produit fétiche au quotidiens
Je reçu la brosse rotative avec le coffret Lumea lumière pulsee. Je l'utilise pour nettoyage de mon visage en profondeur.Elle enlève les impuretés,stimule la circulation et enlève la peau morte en douceur. Pendant l'utilisation elle procure une message subtile très agréable. La brosse se charge rapidement et permet plusieurs nettoyage sans fil. Je recommande à tout perssonnes avec la peau sensibles.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure BSC111/08 Mini brosse nettoyante pour le visage
Oui, je recommande ce produit
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Brutus
12/07/2018
België
Ce produit est indispensable dans votre salle de bain
Pas besoin de mode d'emploi pour le monter. Une dimension idéale
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure BSC111/08 Mini brosse nettoyante pour le visage
Oui, je recommande ce produit
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Par rapport à un nettoyage manuel. Données sur fichier.