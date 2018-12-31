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Support de montage client

BS4B1927B/00

Plus de place sur votre bureau

Faites plus de place sur votre bureau et fixez de manière parfaitement sécurisée les clients PC à votre base Super Ergo Philips grâce au support de montage client. Cette solution simple et polyvalente vous permet de créer une installation tout-en-un, pour une productivité optimale.

Voir tous les avantages

Plus de place sur votre bureau

  • pour base Super Ergo Philips

Modèle de montage VESA 100 mm universel

Les trous de fixation sont conformes à la norme VESA afin de garantir la compatibilité avec la plupart des PC de petit format et des clients légers.

Solution simple tout-en-un

Ce support de montage client simple offre une solution facile et abordable permettant la création d'un ensemble tout-en-un rationalisé pour les équipements informatiques de votre bureau afin d'utiliser de manière optimale des espaces exigus.

Facile à installer et à utiliser

Le support de montage client se fixe directement sur la base primée SmartErgoBase Philips pour moniteurs du commerce afin de permettre un montage facile des clients légers et PC.

Spécificités Techniques

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