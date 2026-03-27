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Capteur SmartSkin
4 accessoires intelligents : corps, visage, maillot, aisselles
Application Lumea IPL
Fonctionne sans fil et sur secteur
Commencer avec un traitement toutes les 2 semaines, ce qui représente la moitié du nombre de traitements nécessaires pour les autres marques, suivi de retouches une fois par mois seulement. C’est tout. S’occuper des deux demi-jambes prend 8 minutes et 30 secondes.
L’épilateur Lumea Série 9000 offre cinq niveaux d’intensité lumineuse faciles à régler. Notre capteur SmartSkin détermine votre teint de peau et vous aide à trouver le réglage le plus adapté. Les accessoires intelligents adaptent l’épilation à chaque zone du corps.
Le Philips Lumea est conçu pour être pratique et facile à utiliser. Utilisez l'appareil branché sur le secteur pour épiler rapidement de grandes zones du corps, comme les jambes. Le mode sans fil sur batterie vous permet d'épiler avec précision les zones difficiles d'accès.
4.2
sur 6
2814
Avis
87%
recommandent ce produit
RumLiTu
27/03/2026
België
Acheteur vérifié
Super produit
J’aurais du l’acheter plus tôt. J’en suis satisfaite , le seul petit problème c’est que les embouts sont trop petit. J’aurais préférée avoir un gros embout pour le cours.
Avantages
Économies c’est mieu de le faire à la maison que d’aller chez l’esthéticienne qui demande des milliers d’€
Contre
Embouts qui ne se trouve pas facilement pour les anciens modèles , j’ai peur de ne pas en trouver pour le futur.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 Épilateur à lumière pulsée avec SenseIQ
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 Épilateur à lumière pulsée avec SenseIQ
Cobra_0018
10/02/2026
België
Acheteur vérifié
Très bon produit
Très facile a utiliser et en sécurité pour la peau
Cet avis concerne le produit Lumea IPL 8000 Series BRI948/00 Épilateur à lumière pulsée avec SenseIQ
Cet avis concerne le produit Lumea IPL 8000 Series BRI948/00 Épilateur à lumière pulsée avec SenseIQ
Wayna
21/04/2024
België
Acheteur vérifié
Magnifique
Super efficace en 3 séances déjà plus de poils en dessous des bras et ailleurs top produit je recommande à 100000%en plus je suis noir de poils☺️☺️🤣🤣
Avantages
Efficiter
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 Épilateur à lumière pulsée avec SenseIQ
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 Épilateur à lumière pulsée avec SenseIQ
Au bout de 3 séances. Réduction moyenne de la pilosité après 18 séances : 86 % sur les demi-jambes, 70 % sur le maillot, 67 % sur les aisselles
En suivant le suivi du programme de séances recommandé. Calculée pour une utilisation sur les demi-jambes, le maillot, les aisselles et le visage. La durée de vie de la lampe ne prolonge pas la garantie mondiale de 2 ans de Philips