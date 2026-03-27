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  • Utilisation sans fil facile, séance personnalisée avec SenseIQ
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Lumea IPL 9000 SeriesÉpilateur à lumière pulsée avec SenseIQ

BRI957/00

4.2
| (2814) Avis | 87% recommandent ce produit
Utilisation sans fil facile, séance personnalisée avec SenseIQ
Profitez d'une séance personnalisée et sans effort avec la version sans fil de notre appareil à lumière pulsée intense Lumea le plus rapide. Technologie SenseIQ avec accessoires intelligents et conseils dans l'application Lumea IPL pour une peau lisse pendant longtemps.
Voir tous les avantages

Profitez d'une peau lisse pendant 18 mois*

Utilisation sans fil facile, séance personnalisée avec SenseIQ

  • Capteur SmartSkin

  • 4 accessoires intelligents : corps, visage, maillot, aisselles

  • Application Lumea IPL

  • Fonctionne sans fil et sur secteur

Obtenez des résultats rapides avec seulement 2 séances par mois

Obtenez des résultats rapides avec seulement 2 séances par mois

Commencer avec un traitement toutes les 2 semaines, ce qui représente la moitié du nombre de traitements nécessaires pour les autres marques, suivi de retouches une fois par mois seulement. C’est tout. S’occuper des deux demi-jambes prend 8 minutes et 30 secondes.

Douceur et confort avec la technologie SenseIQ

Douceur et confort avec la technologie SenseIQ

L’épilateur Lumea Série 9000 offre cinq niveaux d’intensité lumineuse faciles à régler. Notre capteur SmartSkin détermine votre teint de peau et vous aide à trouver le réglage le plus adapté. Les accessoires intelligents adaptent l’épilation à chaque zone du corps.

Avec ou sans fil pour plus de commodité

Avec ou sans fil pour plus de commodité

Le Philips Lumea est conçu pour être pratique et facile à utiliser. Utilisez l'appareil branché sur le secteur pour épiler rapidement de grandes zones du corps, comme les jambes. Le mode sans fil sur batterie vous permet d'épiler avec précision les zones difficiles d'accès.

Spécificités Techniques

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4.2

sur 6

2814

Avis

87%

recommandent ce produit

27/03/2026

België

België

Acheteur vérifié

Super produit

J’aurais du l’acheter plus tôt. J’en suis satisfaite , le seul petit problème c’est que les embouts sont trop petit. J’aurais préférée avoir un gros embout pour le cours.

Avantages

Économies c’est mieu de le faire à la maison que d’aller chez l’esthéticienne qui demande des milliers d’€

Contre

Embouts qui ne se trouve pas facilement pour les anciens modèles , j’ai peur de ne pas en trouver pour le futur.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 Épilateur à lumière pulsée avec SenseIQ

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 Épilateur à lumière pulsée avec SenseIQ

10/02/2026

België

België

Acheteur vérifié

Très bon produit

Très facile a utiliser et en sécurité pour la peau

Cet avis concerne le produit Lumea IPL 8000 Series BRI948/00 Épilateur à lumière pulsée avec SenseIQ

Cet avis concerne le produit Lumea IPL 8000 Series BRI948/00 Épilateur à lumière pulsée avec SenseIQ

21/04/2024

België

België

Acheteur vérifié

Magnifique

Super efficace en 3 séances déjà plus de poils en dessous des bras et ailleurs top produit je recommande à 100000%en plus je suis noir de poils☺️☺️🤣🤣

Avantages

Efficiter

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 Épilateur à lumière pulsée avec SenseIQ

Oui, je recommande ce produit

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  1. Au bout de 3 séances. Réduction moyenne de la pilosité après 18 séances : 86 % sur les demi-jambes, 70 % sur le maillot, 67 % sur les aisselles

  2. En suivant le suivi du programme de séances recommandé. Calculée pour une utilisation sur les demi-jambes, le maillot, les aisselles et le visage. La durée de vie de la lampe ne prolonge pas la garantie mondiale de 2 ans de Philips