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Offres de rentrée
20 % de réduction avec le code* B2R20
Avec technologie SenseIQ
Corps et visage
Avec capteur SmartSkin
Fonctionne sans fil et sur secteur
Les accessoires spécialement conçus s'adaptent parfaitement aux courbes du corps et déclenchent les programmes les plus efficaces pour chaque partie du corps lorsqu'ils sont connectés. Visage : conception plate et petite fenêtre avec filtre UV. Corps : conception incurvée vers l'intérieur et grande fenêtre.
Notre application d’apprentissage gratuite vous aide à organiser et à respecter votre programme de séances, puis vous guide étape par étape à chaque séance. Téléchargée par plus de 2,1 millions d’utilisateurs.
En tant que leader dans le domaine des technologies de soins de santé, Philips a développé l’épilateur à lumière pulsée Lumea IPL en collaboration avec des dermatologues, de manière à permettre un usage domestique facile et efficace. Dérivé de la technologie utilisée pour les épilations en instituts, le Lumea IPL permet une épilation douce, même sur les zones sensibles.
Récompenses
4.3
sur 6
794
Avis
90%
recommandent ce produit
Ninaaa03
01/09/2019
België
Ca change la vie ...
On a toutes une vie à 100 à l'heure devoir s'épiler ou encore se raser tous les jours c'était devenu un enfer je n'avais jamais les jambes nets grâce à lumea maintenant c'est chose faite !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Lumea Prestige BRI950/00 Épilateur à lumière pulsée
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Lumea Prestige BRI950/00 Épilateur à lumière pulsée
Modr
31/12/2025
France
Acheteur vérifié
Je n’ai plus de poils !
Facile d’utilisation et très efficace. Nettoyage facile également
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Lumea IPL 9900 Series BRI950/02 Épilateur à lumière pulsée avec SenseIQ
Date of Use 2024-11-30
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Lumea IPL 9900 Series BRI950/02 Épilateur à lumière pulsée avec SenseIQ
Date of Use 2024-11-30
Lalilala59
01/09/2025
France
Ça fonctionne vraiment !
Je l'utilise depuis 8 mois et je suis très satisfaite, j'avais peur d'avoir investi pour rien mais non, ça fonctionne !! Par contre on ne va pas se mentir, il faut être assidue et ne pas oublier de séances, et s'appliquer un maximum pour n'oublier aucune zone (ce qui est impossible 😅), et le temps des séances est beaucoup plus long qu'indiqué, notamment pour les jambes !!! En comptant le rasage préalable, il me faut bien 1h30 pour faire les 2 jambes complètes... Donc c'est quand même très contraignant, il faut s'accrocher... Mais ça vaut le coup ! Personnellement j'ai la peau clair et le poil châtain foncé, l'appareil me conseiller intensité 5 mais trop douloureux pour le maillot, j'ai commencé à 3 et je ne voyais aucun résultat au début, finalement j'ai dû augmenter à 4 et là j'ai commencé à voir des résultats. Pour les aisselles je met 4 aussi et 5 pour les jambes. Tout ça pour dire que si vous ne voyez pas de résultat au botte d'un mois c'est qu'il faut peut-être augmenter l'intensité. Au bout de 8 mois d'utilisation mes poils ont considérablement diminué et son beaucoup plus lents à repousser, ou alors ils sont presque transparents. Les seuls poils qu'il me reste sont ceux que j'ai oublié de scanner. Bref, je recommande si vous avez du temps à y consacrer et si vous n'avez pas le budget pour une épilation laser chez un dermato, c'est vraiment un bon compromis. Il faut entretenir une fois par mois mais ça vaut le coup ;)
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 Épilateur à lumière pulsée avec SenseIQ
Date of Use 2025-03-01
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 Épilateur à lumière pulsée avec SenseIQ
Date of Use 2025-03-01
Réduction médiane de la pilosité au bout de 12 séances : 78 % sur les jambes, 64 % sur le maillot, 65 % sur les aisselles
Mesuré sur les jambes, au bout de 3 traitements, résultats de 92 % ou plus observés sur 27 femmes sur 55
* En suivant le calendrier du programme
* * Étude menée aux Pays-Bas et en Autriche ; 56 femmes ; au bout de 3 séances sur les aisselles, le maillot, les jambes ; au bout de 2 séances sur le visage
* * * La durée de vie de la lampe ne prolonge pas la garantie mondiale Philips de 2 ans