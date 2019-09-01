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  • Une peau lisse pendant 12 mois*
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Lumea PrestigeÉpilateur à lumière pulsée

BRI950/00

4.3
| (794) Avis | 90% recommandent ce produit

2 Récompenses

Une peau lisse pendant 12 mois*
Le Philips Lumea Prestige avec technologie SenseIQ est le plus efficace de nos épilateurs à lumière pulsée. Conçu pour permettre une utilisation pratique à domicile, il est équipé d'accessoires intelligents qui épousent parfaitement vos courbes et adaptent les programmes à chaque zone de votre corps.
Voir tous les avantages

2 embouts intelligents, pour des résultats optimaux

Une peau lisse pendant 12 mois*

  • Avec technologie SenseIQ

  • Corps et visage

  • Avec capteur SmartSkin

  • Fonctionne sans fil et sur secteur

Full solution for face and body with 2 smart attachments

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Les accessoires spécialement conçus s'adaptent parfaitement aux courbes du corps et déclenchent les programmes les plus efficaces pour chaque partie du corps lorsqu'ils sont connectés. Visage : conception plate et petite fenêtre avec filtre UV. Corps : conception incurvée vers l'intérieur et grande fenêtre.

Optimisez votre routine de soins avec l’application Philips Lumea IPL

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Notre application d’apprentissage gratuite vous aide à organiser et à respecter votre programme de séances, puis vous guide étape par étape à chaque séance. Téléchargée par plus de 2,1 millions d’utilisateurs.

Développé en collaboration avec des dermatologues pour assurer simplicité et efficacité

Développé en collaboration avec des dermatologues pour assurer simplicité et efficacité

En tant que leader dans le domaine des technologies de soins de santé, Philips a développé l’épilateur à lumière pulsée Lumea IPL en collaboration avec des dermatologues, de manière à permettre un usage domestique facile et efficace. Dérivé de la technologie utilisée pour les épilations en instituts, le Lumea IPL permet une épilation douce, même sur les zones sensibles.

Spécificités Techniques

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Récompenses

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.3

sur 6

794

Avis

90%

recommandent ce produit

01/09/2019

België

België

Ca change la vie ...

On a toutes une vie à 100 à l'heure devoir s'épiler ou encore se raser tous les jours c'était devenu un enfer je n'avais jamais les jambes nets grâce à lumea maintenant c'est chose faite !

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Lumea Prestige BRI950/00 Épilateur à lumière pulsée

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Lumea Prestige BRI950/00 Épilateur à lumière pulsée

31/12/2025

France

France

Acheteur vérifié

Je n’ai plus de poils !

Facile d’utilisation et très efficace. Nettoyage facile également

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Lumea IPL 9900 Series BRI950/02 Épilateur à lumière pulsée avec SenseIQ

Date of Use 2024-11-30

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Lumea IPL 9900 Series BRI950/02 Épilateur à lumière pulsée avec SenseIQ

Date of Use 2024-11-30

01/09/2025

France

France

Ça fonctionne vraiment !

Je l'utilise depuis 8 mois et je suis très satisfaite, j'avais peur d'avoir investi pour rien mais non, ça fonctionne !! Par contre on ne va pas se mentir, il faut être assidue et ne pas oublier de séances, et s'appliquer un maximum pour n'oublier aucune zone (ce qui est impossible 😅), et le temps des séances est beaucoup plus long qu'indiqué, notamment pour les jambes !!! En comptant le rasage préalable, il me faut bien 1h30 pour faire les 2 jambes complètes... Donc c'est quand même très contraignant, il faut s'accrocher... Mais ça vaut le coup ! Personnellement j'ai la peau clair et le poil châtain foncé, l'appareil me conseiller intensité 5 mais trop douloureux pour le maillot, j'ai commencé à 3 et je ne voyais aucun résultat au début, finalement j'ai dû augmenter à 4 et là j'ai commencé à voir des résultats. Pour les aisselles je met 4 aussi et 5 pour les jambes. Tout ça pour dire que si vous ne voyez pas de résultat au botte d'un mois c'est qu'il faut peut-être augmenter l'intensité. Au bout de 8 mois d'utilisation mes poils ont considérablement diminué et son beaucoup plus lents à repousser, ou alors ils sont presque transparents. Les seuls poils qu'il me reste sont ceux que j'ai oublié de scanner. Bref, je recommande si vous avez du temps à y consacrer et si vous n'avez pas le budget pour une épilation laser chez un dermato, c'est vraiment un bon compromis. Il faut entretenir une fois par mois mais ça vaut le coup ;)

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 Épilateur à lumière pulsée avec SenseIQ

Date of Use 2025-03-01

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 Épilateur à lumière pulsée avec SenseIQ

Date of Use 2025-03-01

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  1. Réduction médiane de la pilosité au bout de 12 séances : 78 % sur les jambes, 64 % sur le maillot, 65 % sur les aisselles

  2. Mesuré sur les jambes, au bout de 3 traitements, résultats de 92 % ou plus observés sur 27 femmes sur 55

  3. * En suivant le calendrier du programme

  4. * * Étude menée aux Pays-Bas et en Autriche ; 56 femmes ; au bout de 3 séances sur les aisselles, le maillot, les jambes ; au bout de 2 séances sur le visage

  5. * * * La durée de vie de la lampe ne prolonge pas la garantie mondiale Philips de 2 ans