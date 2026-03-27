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Lumea IPL 8000 SeriesÉpilateur à lumière pulsée avec SenseIQ

BRI948

4.2
| (2816) Avis | 87% recommandent ce produit

1 récompense

Adapté à vos besoins avec SenseIQ
Profitez d'une séance rapide et personnalisée avec notre appareil à lumière pulsée intense Lumea série 8000. Technologie SenseIQ avec accessoires intelligents et application Lumea IPL pour une peau lisse pendant longtemps.
Voir tous les avantages

Profitez d'une peau lisse pendant 18 mois*

Adapté à vos besoins avec SenseIQ

  • Capteur SmartSkin

  • 4 accessoires intelligents : corps, visage, maillot, aisselles

  • Application Lumea IPL

  • Fonctionnement sur secteur

Des résultats rapides avec une séance toutes les 2 semaines

Des résultats rapides avec une séance toutes les 2 semaines

Commencez par la phase initiale : 4 séances, à raison d'une séance toutes les 2 semaines. Cela représente deux fois moins de séances qu'avec d'autres marques ! Ensuite, faites des retouches mensuelles pour conserver les résultats.

Douceur et confort avec la technologie SenseIQ

Douceur et confort avec la technologie SenseIQ

L’épilateur Lumea série 8000 offre cinq niveaux d’intensité lumineuse faciles à régler. Notre capteur SmartSkin détermine votre teint de peau et vous aide à trouver le réglage le plus adapté. Les accessoires intelligents adaptent l’épilation à chaque zone du corps.

Cordon ultralong pour plus de flexibilité pendant l’utilisation

Cordon ultralong pour plus de flexibilité pendant l’utilisation

Pratique à utiliser grâce à son cordon ultralong pour un accès facile et une meilleure maniabilité.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Award image AWARD-612375

Notation globale

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Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.2

sur 6

2816

Avis

87%

recommandent ce produit

27/03/2026

België

België

Acheteur vérifié

Super produit

J’aurais du l’acheter plus tôt. J’en suis satisfaite , le seul petit problème c’est que les embouts sont trop petit. J’aurais préférée avoir un gros embout pour le cours.

Avantages

Économies c’est mieu de le faire à la maison que d’aller chez l’esthéticienne qui demande des milliers d’€

Contre

Embouts qui ne se trouve pas facilement pour les anciens modèles , j’ai peur de ne pas en trouver pour le futur.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 Épilateur à lumière pulsée avec SenseIQ

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 Épilateur à lumière pulsée avec SenseIQ

10/02/2026

België

België

Acheteur vérifié

Très bon produit

Très facile a utiliser et en sécurité pour la peau

Cet avis concerne le produit Lumea IPL 8000 Series BRI948/00 Épilateur à lumière pulsée avec SenseIQ

Cet avis concerne le produit Lumea IPL 8000 Series BRI948/00 Épilateur à lumière pulsée avec SenseIQ

21/04/2024

België

België

Acheteur vérifié

Magnifique

Super efficace en 3 séances déjà plus de poils en dessous des bras et ailleurs top produit je recommande à 100000%en plus je suis noir de poils☺️☺️🤣🤣

Avantages

Efficiter

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 Épilateur à lumière pulsée avec SenseIQ

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 Épilateur à lumière pulsée avec SenseIQ

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  1. Au bout de 3 séances. Réduction moyenne de la pilosité après 18 séances : 86 % sur les demi-jambes, 70 % sur le maillot, 67 % sur les aisselles

  2. En suivant le suivi du programme de séances recommandé. Calculée pour une utilisation sur les demi-jambes, le maillot, les aisselles et le visage. La durée de vie de la lampe ne prolonge pas la garantie mondiale de 2 ans de Philips