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Capteur SmartSkin
4 accessoires intelligents : corps, visage, maillot, aisselles
Application Lumea IPL
Fonctionnement sur secteur
Commencez par la phase initiale : 4 séances, à raison d'une séance toutes les 2 semaines. Cela représente deux fois moins de séances qu'avec d'autres marques ! Ensuite, faites des retouches mensuelles pour conserver les résultats.
L’épilateur Lumea série 8000 offre cinq niveaux d’intensité lumineuse faciles à régler. Notre capteur SmartSkin détermine votre teint de peau et vous aide à trouver le réglage le plus adapté. Les accessoires intelligents adaptent l’épilation à chaque zone du corps.
Pratique à utiliser grâce à son cordon ultralong pour un accès facile et une meilleure maniabilité.
Récompenses
4.2
sur 6
2816
Avis
87%
recommandent ce produit
RumLiTu
27/03/2026
België
Acheteur vérifié
Super produit
J’aurais du l’acheter plus tôt. J’en suis satisfaite , le seul petit problème c’est que les embouts sont trop petit. J’aurais préférée avoir un gros embout pour le cours.
Avantages
Économies c’est mieu de le faire à la maison que d’aller chez l’esthéticienne qui demande des milliers d’€
Contre
Embouts qui ne se trouve pas facilement pour les anciens modèles , j’ai peur de ne pas en trouver pour le futur.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 Épilateur à lumière pulsée avec SenseIQ
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 Épilateur à lumière pulsée avec SenseIQ
Cobra_0018
10/02/2026
België
Acheteur vérifié
Très bon produit
Très facile a utiliser et en sécurité pour la peau
Cet avis concerne le produit Lumea IPL 8000 Series BRI948/00 Épilateur à lumière pulsée avec SenseIQ
Cet avis concerne le produit Lumea IPL 8000 Series BRI948/00 Épilateur à lumière pulsée avec SenseIQ
Wayna
21/04/2024
België
Acheteur vérifié
Magnifique
Super efficace en 3 séances déjà plus de poils en dessous des bras et ailleurs top produit je recommande à 100000%en plus je suis noir de poils☺️☺️🤣🤣
Avantages
Efficiter
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 Épilateur à lumière pulsée avec SenseIQ
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 Épilateur à lumière pulsée avec SenseIQ
Au bout de 3 séances. Réduction moyenne de la pilosité après 18 séances : 86 % sur les demi-jambes, 70 % sur le maillot, 67 % sur les aisselles
En suivant le suivi du programme de séances recommandé. Calculée pour une utilisation sur les demi-jambes, le maillot, les aisselles et le visage. La durée de vie de la lampe ne prolonge pas la garantie mondiale de 2 ans de Philips