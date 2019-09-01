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Lumea IPL 8000 SeriesÉpilateur à lumière pulsée avec SenseIQ

BRI945/00

4.3
| (794) Avis | 90% recommandent ce produit

1 récompense

Adapté à vos besoins avec SenseIQ
Profitez d'une séance rapide et personnalisée avec notre appareil à lumière pulsée intense Lumea série 8000. Technologie SenseIQ avec accessoires intelligents et application Lumea IPL pour une peau lisse pendant longtemps.
Voir tous les avantages

Profitez d'une peau lisse pendant 18 mois*

Adapté à vos besoins avec SenseIQ

  • Capteur SmartSkin

  • 2 accessoires intelligents : corps, visage

  • Application Lumea IPL

  • Fonctionnement sur secteur

Obtenez des résultats rapides avec seulement 2 séances par mois

Obtenez des résultats rapides avec seulement 2 séances par mois

Commencer avec un traitement toutes les 2 semaines, ce qui représente la moitié du nombre de traitements nécessaires pour les autres marques, suivi de retouches une fois par mois seulement. C’est tout. S’occuper des deux demi-jambes prend 8 minutes et 30 secondes.

Douceur et confort avec la technologie SenseIQ

Douceur et confort avec la technologie SenseIQ

L’épilateur Lumea série 8000 offre cinq niveaux d’intensité lumineuse faciles à régler. Notre capteur SmartSkin détermine votre teint de peau et vous aide à trouver le réglage le plus adapté. Les accessoires intelligents adaptent l’épilation à chaque zone du corps.

Cordon ultralong pour plus de flexibilité pendant l’utilisation

Cordon ultralong pour plus de flexibilité pendant l’utilisation

Pratique à utiliser grâce à son cordon ultralong pour un accès facile et une meilleure maniabilité.

Spécificités Techniques

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4.3

sur 6

794

Avis

90%

recommandent ce produit

01/09/2019

België

België

Ca change la vie ...

On a toutes une vie à 100 à l'heure devoir s'épiler ou encore se raser tous les jours c'était devenu un enfer je n'avais jamais les jambes nets grâce à lumea maintenant c'est chose faite !

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Lumea Prestige BRI950/00 Épilateur à lumière pulsée

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Lumea Prestige BRI950/00 Épilateur à lumière pulsée

31/12/2025

France

France

Acheteur vérifié

Je n’ai plus de poils !

Facile d’utilisation et très efficace. Nettoyage facile également

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Lumea IPL 9900 Series BRI950/02 Épilateur à lumière pulsée avec SenseIQ

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Lumea IPL 9900 Series BRI950/02 Épilateur à lumière pulsée avec SenseIQ

01/09/2025

France

France

Ça fonctionne vraiment !

Je l'utilise depuis 8 mois et je suis très satisfaite, j'avais peur d'avoir investi pour rien mais non, ça fonctionne !! Par contre on ne va pas se mentir, il faut être assidue et ne pas oublier de séances, et s'appliquer un maximum pour n'oublier aucune zone (ce qui est impossible 😅), et le temps des séances est beaucoup plus long qu'indiqué, notamment pour les jambes !!! En comptant le rasage préalable, il me faut bien 1h30 pour faire les 2 jambes complètes... Donc c'est quand même très contraignant, il faut s'accrocher... Mais ça vaut le coup ! Personnellement j'ai la peau clair et le poil châtain foncé, l'appareil me conseiller intensité 5 mais trop douloureux pour le maillot, j'ai commencé à 3 et je ne voyais aucun résultat au début, finalement j'ai dû augmenter à 4 et là j'ai commencé à voir des résultats. Pour les aisselles je met 4 aussi et 5 pour les jambes. Tout ça pour dire que si vous ne voyez pas de résultat au botte d'un mois c'est qu'il faut peut-être augmenter l'intensité. Au bout de 8 mois d'utilisation mes poils ont considérablement diminué et son beaucoup plus lents à repousser, ou alors ils sont presque transparents. Les seuls poils qu'il me reste sont ceux que j'ai oublié de scanner. Bref, je recommande si vous avez du temps à y consacrer et si vous n'avez pas le budget pour une épilation laser chez un dermato, c'est vraiment un bon compromis. Il faut entretenir une fois par mois mais ça vaut le coup ;)

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 Épilateur à lumière pulsée avec SenseIQ

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 Épilateur à lumière pulsée avec SenseIQ

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  1. Au bout de 3 séances. Réduction moyenne de la pilosité après 18 séances : 86 % sur les demi-jambes, 70 % sur le maillot, 67 % sur les aisselles

  2. En suivant le suivi du programme de séances recommandé. Calculée pour une utilisation sur les demi-jambes, le maillot, les aisselles et le visage. La durée de vie de la lampe ne prolonge pas la garantie mondiale de 2 ans de Philips