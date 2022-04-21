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  • Une peau lisse. Une confiance totale.
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Beauty Set Series 9000Pour tout le corps

BRE740/90

4.4
| (717) Avis | 91% recommandent ce produit
Une peau lisse. Une confiance totale.
Le set beauté Philips Series 9000 est une solution de luxe complète pour une peau lisse de la tête aux pieds. Douze accessoires, dont une tondeuse-stylo et des embouts polyvalents. Il vous permet de prendre soin de votre peau, de vos sourcils, de votre corps et de vos pieds.
Voir tous les avantages

Soin de la peau. Épilation. Pédicure.

Une peau lisse. Une confiance totale.

  • Solution tout-en-un

  • Soin de la peau et épilation

  • + 12 accessoires

Profitez d’une peau douce pendant plusieurs semaines avec notre épilateur

Profitez d’une peau douce pendant plusieurs semaines avec notre épilateur

La technologie Double Action synchronise les longs disques en céramique en continu pour saisir et éliminer même les poils de 0,5 mm. La tête d’épilation large avec ses disques 50 % plus longs élimine plus de poils en une seule fois*. Préparez-vous à vivre des semaines douces et sans tracas.

Notre épilateur le plus rapide

Notre épilateur le plus rapide

Nos disques tournent également plus rapidement par minute que le Braun Silk-Épil 9.

32 disques hypoallergéniques en céramique pour une utilisation tout en douceur

32 disques hypoallergéniques en céramique pour une utilisation tout en douceur

32 disques en céramique fabriqués à partir de matériaux hypoallergéniques pour une utilisation confortable. Ils glissent facilement sur votre peau avec moins de frottements et plus de contact avec la peau*. Une sensation agréable sur la peau, selon 91 % des femmes**.

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4.4

sur 6

717

Avis

91%

recommandent ce produit

21/04/2022

België

België

Acheteur vérifié

Meilleur épilateur que j’ai pu avoir

Très efficace, laisse une peau douce, le rapport qualité prix est au top. Ayant eu d’autre épilateur de marque concurrente (et plus chère) celui ci les détrône tous !

Avantages

Laisse une peau douce

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Epilator Series 8000 BRE715/00 Épilateur 100 % étanche

Date of Use 2021-03-21

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Epilator Series 8000 BRE715/00 Épilateur 100 % étanche

Date of Use 2021-03-21

28/08/2021

België

België

Acheteur vérifié

Fonctionne super bien

Je mets la note de 5 car il est complet , il fonctionne super bien , il a une bonne prise en main . Les petits accessoires sont super pratiques

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Epilator Series 8000 BRE710/00 Épilateur 100 % étanche

Date of Use 2021-04-28

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Epilator Series 8000 BRE710/00 Épilateur 100 % étanche

Date of Use 2021-04-28

13/06/2026

France

France

Acheteur vérifié

Ce produit rempli son office

Pratique, facilité d' utilisation et surtout pas douloureux

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Epilator Series 8000 BRE700/00 Épilateur 100 % étanche

Date of Use 2026-06-01

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Epilator Series 8000 BRE700/00 Épilateur 100 % étanche

Date of Use 2026-06-01

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  1. Par rapport au Philips Satinelle Advanced et Satinelle Prestige

  2. CLT Allemagne N=153, 2019