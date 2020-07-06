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Jambes, corps, visage et pieds
Disques en céramique pour poils fins
5 soins du corps
+ 9 accessoires
Notre tête d'épilation est la seule à être fabriquée avec une surface en céramique texturée capable d'arracher les poils, même les plus fins, en douceur, à une longueur 4 fois inférieure à ce qui est possible avec l'épilation à la cire. La rotation du disque est encore plus rapide qu'avant (2 200 tr/min), pour une épilation à une vitesse inégalée.
La tête d'épilation extra-large couvre une plus grande surface à chaque passage pour une épilation plus rapide.
Un design primé * pour éliminer les poils sans effort
4.1
sur 6
608
Avis
83%
recommandent ce produit
Bigneron
06/07/2020
België
Acheteur vérifié
très bon produit
rien à redire fonctionne très bien avec tout les éléments
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Satinelle Prestige BRE650/00 Épilateur 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Satinelle Prestige BRE650/00 Épilateur 100 % étanche
Caramel50
26/08/2020
France
Acheteur vérifié
Efficace,fiable et silencieux
Produit fiable avec de nombreux accessoires polyvalents et efficaces
Avantages
Nombreux accessoires pratiques et efficaces
Contre
Batterie qui ne tient pas longtemps
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Satinelle Prestige BRE652/00 Épilateur 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Satinelle Prestige BRE652/00 Épilateur 100 % étanche
Chch
27/04/2020
France
Acheteur vérifié
La publicité n'est pas mensongère
Mon ancien épilateur avait plus de 20 ans. J'ignore si celui ci sera autant résistant mais c'est pour moi la " Rolls royce" des épilateurs. L'épilateur est silencieux, efficace et rapide (pas besoin de passer plusieurs sur la même zone). Je n'étais pas habituée aux autres soins , mais après quelques essais, on arrive à de bons résultats. Quant à la brosse nettoyante visage, je l'utilise une fois pas jour : la peau est plus lisse et surtout il n'y a plus d'impureté, de boutons et de points noirs. Vraiment top.La seule critique négative que je ferais est sur le mode d'emploi de l'épilateur et de ses différents embouts : juste des dessins pas toujours simples à comprendre. Un texte en complément aurait été le bienvenu comme pour la brosse nettoyante visage.
Avantages
Silencieux, efficace, rapide, multifonctionnel et pratique
Contre
notice manquant d'explications
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Satinelle Prestige BRP586/00 Épilateur 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Satinelle Prestige BRP586/00 Épilateur 100 % étanche
IF Design Award 2016