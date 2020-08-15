Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
BRE632/00
Pour les jambes, le corps et le visage
Disques en céramique pour poils fins
Poignée en forme de S
+ 5 accessoires
Notre tête d'épilation est la seule à être fabriquée avec une surface en céramique texturée capable d'arracher les poils, même les plus fins, en douceur, à une longueur 4 fois inférieure à ce qui est possible avec l'épilation à la cire. La rotation du disque est encore plus rapide qu'avant (2 200 tr/min), pour une épilation à une vitesse inégalée.
La tête d'épilation extra-large couvre une plus grande surface à chaque passage pour une épilation plus rapide.
La poignée ergonomique en forme de S est facile à manier, pour une maîtrise parfaite et un meilleur accès aux différentes zones du corps. Elle permet des mouvements précis et naturels sur tout le corps.
3.9
sur 6
635
Avis
Kirikou 7700
15/08/2020
België
Acheteur vérifié
Épilation
Fonctionne très bien rien à dire sur l appareil ou son utilisation je le recommande vivement
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Satinelle Advanced BRE620/00 Épilateur 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Satinelle Advanced BRE620/00 Épilateur 100 % étanche
Amely86
27/06/2020
België
Acheteur vérifié
Très bon produit
J’emploie ce produit depuis quelques mois. Longue tenue, efficace, agréable d’utilisation et d’entretien. Je le recommande.
Avantages
Batterie , nettoyage , prise en main, efficacité
Contre
Aucun pour le moment
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Satinelle Advanced BRE620/00 Épilateur 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Satinelle Advanced BRE620/00 Épilateur 100 % étanche
Aslan45
02/08/2020
France
Acheteur vérifié
Rapide et efficace !!
L’épilateur est très efficace même sur le poil court et il est peu douloureux. Ces accessoires offrent plusieurs possibilités.
Avantages
Rapidité
Contre
La batterie est vide déchargée
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Philips Satinelle Advanced Épilateur 100 % étanche BRE640/10 Pour les jambes, le corps et le visage, 8 accessoires, sans fil et rechargeable, poignée en forme de S
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Philips Satinelle Advanced Épilateur 100 % étanche BRE640/10 Pour les jambes, le corps et le visage, 8 accessoires, sans fil et rechargeable, poignée en forme de S