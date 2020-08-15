Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Inscrivez-vous dès maintenant
Accès anticipé à nos soldes Refurb Friday
06
d
Jours
10
h
Heures
47
m
Minutes
43
s
Secondes
Arrêté
BRE611/00
Le plus rapide de nos épilateurs, même sur les poils fins
Le plus rapide de nos épilateurs est doté de disques uniques en céramique. Ils tournent plus rapidement que jamais, et saisissent fermement les poils fins et courts. Votre peau reste parfaitement lisse pendant plusieurs semaines, grâce à des méthodes d'épilation adaptées à chaque partie de votre corps.
Pour les jambes et le corps
Disques en céramique pour poils fins
Poignée en forme de S
+ 4 accessoires
Notre tête d'épilation est la seule à être fabriquée avec une surface en céramique texturée capable d'arracher les poils, même les plus fins, en douceur, à une longueur 4 fois inférieure à ce qui est possible avec l'épilation à la cire. La rotation du disque est encore plus rapide qu'avant (2 200 tr/min), pour une épilation à une vitesse inégalée.
La tête d'épilation extra-large couvre une plus grande surface à chaque passage pour une épilation plus rapide.
Conçu avec un revêtement antidérapant idéal sous l'eau. Offre une expérience encore plus douce et agréable, sous la douche ou dans le bain. Vous pouvez l'utiliser sans fil, pour une utilisation on ne peut plus pratique.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
Accéder à Pièces détachées et accessoires
3.9
sur 6
635
Avis
Kirikou 7700
15/08/2020
België
Acheteur vérifié
Épilation
Fonctionne très bien rien à dire sur l appareil ou son utilisation je le recommande vivement
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Satinelle Advanced BRE620/00 Épilateur 100 % étanche
Date d'utilisation 2020-04-15
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Satinelle Advanced BRE620/00 Épilateur 100 % étanche
Date d'utilisation 2020-04-15
Amely86
27/06/2020
België
Acheteur vérifié
Très bon produit
J’emploie ce produit depuis quelques mois. Longue tenue, efficace, agréable d’utilisation et d’entretien. Je le recommande.
Avantages
Batterie , nettoyage , prise en main, efficacité
Contre
Aucun pour le moment
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Satinelle Advanced BRE620/00 Épilateur 100 % étanche
Date d'utilisation 2019-05-27
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Satinelle Advanced BRE620/00 Épilateur 100 % étanche
Date d'utilisation 2019-05-27
Aslan45
02/08/2020
France
Acheteur vérifié
Rapide et efficace !!
L’épilateur est très efficace même sur le poil court et il est peu douloureux. Ces accessoires offrent plusieurs possibilités.
Avantages
Rapidité
Contre
La batterie est vide déchargée
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Philips Satinelle Advanced Épilateur 100 % étanche BRE640/10 Pour les jambes, le corps et le visage, 8 accessoires, sans fil et rechargeable, poignée en forme de S
Date d'utilisation 2020-07-02
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Philips Satinelle Advanced Épilateur 100 % étanche BRE640/10 Pour les jambes, le corps et le visage, 8 accessoires, sans fil et rechargeable, poignée en forme de S
Date d'utilisation 2020-07-02