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  • Une peau douce et lisse
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Epilator Series 4000Épilateur sur secteur

BRE247/00

4.6
| (101) Avis | 97% recommandent ce produit
Une peau douce et lisse
Une épilation durable et respectueuse de votre peau, pour jusqu'à 28 jours de douceur. Nous le savons, l'épilation peut faire peur. Bonne nouvelle : plus vous utilisez cette méthode, plus la douleur diminue !*
Voir tous les avantages

Doux pour vous et votre peau

Une peau douce et lisse

  • Pour le corps et les zones sensibles

  • Avec éclairage LED

  • + 4 accessoires

  • Épilez, rasez et exfoliez

Jusqu'à 4 semaines de douceur

Jusqu'à 4 semaines de douceur

Découvrez une douceur de peau qui dure longtemps. Cet épilateur vous libère de l'épilation jusqu'à 4 semaines.

Épilation facile et durable

Épilation facile et durable

Profitez d'une peau ultra-douce à la maison avec cet épilateur pratique et joli. Il attrape des poils aussi courts que la cire, sans avoir à se rendre dans un salon ou à tout salir autour de soi. Un allié de choix.

Une douceur durable

Une douceur durable

Un kit complet, sans piles, avec emballage en carton et corps fait à 50 % de matériaux recyclés. Cet épilateur est conçu pour avoir un impact minimal sur l'environnement.

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4.6

sur 6

101

Avis

97%

recommandent ce produit

2

30/10/2025

Deutschland

Deutschland

Sanfte Haarentfernung

Der Philips Series 4000 BRE247/00 hat mich rundum überzeugt. Das Gerät liegt gut in der Hand und wirkt hochwertig verarbeitet. Durch den kabelgebundenen Betrieb läuft es jederzeit mit voller Leistung, ohne dass man sich um das Aufladen kümmern muss. Die Epilation ist gründlich und angenehm, vor allem dank der sanften Aufsätze und der ergonomischen Form. Auch feine Härchen werden zuverlässig entfernt, und die Haut fühlt sich danach glatt und gepflegt an. Besonders praktisch finde ich die einfache Reinigung und die unkomplizierte Handhabung – ideal für Einsteigerinnen und alle, die Wert auf zuverlässige Ergebnisse legen. Ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis und eine klare Empfehlung für alle, die einen effizienten, langlebigen und komfortablen Epilierer suchen.

Avantages

Massageaufsätze

Contre

Keine

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Epilator Series 4000 BRE247/00 Kabelgebundener Epilierer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Epilator Series 4000 BRE247/00 Kabelgebundener Epilierer

29/10/2025

Deutschland

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Klein, kompakt und alles weg

"Aller Anfang ist schwer" denkt man sich beim Epilierer aber zum Glück macht dieser Philips Epilierer es einem sehr einfach. Natürlich zwickt es aber wenn man im Austausch wochenlang glatte Haut hat, dann nehme ich den anfänglichen Schmerz in Kauf. Der Philips BRE247 ist das perfekte Starter Set: Epilierer mit Massageaufsatz, Handschuhe und Rasierer für die empfindlichen Stellen. Der Epilierer hat eine ganz leicht gummierte Beschichtung damit er nicht aus den Händen rutscht. Mit dem integrierten Licht sieht man jedes nicht so feine Härchen und lässt keins aus. Der Handschuh ist das I-Tüpfelchen, denn man die Haut gut straffen um liegende Haare aufzurichten und zu erwischen. Der Rasierer eignet sich für die Bikini- und Intimzone oder schwer erreichbare Stellen. Also wirklich ein Rundum Paket. Mit einem Akkugerät wäre man zwar flexibler aber ich bevorzuge immer kabelgebundene Varianten, da man da immer 100% Leistung hat und nicht zwischendrin laden muss, falls der Akku ausgeht. Ich bin super zufrieden mit dem Produkt und empfehle ihn wärmstens weiter!

Avantages

Super Starterset, immer 100% Leistung, gute Pinzetten

Contre

Bissle laut

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Epilator Series 4000 BRE247/00 Kabelgebundener Epilierer

Oui, je recommande ce produit

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26/10/2025

Deutschland

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Sanfte und effektive Haarentfernung auch bei empfi

Ich habe sehr empfindliche Haut und neige schnell zu Rasierpickeln. Mit einem normalen Rasierer wachsen meine Haare extrem schnell nach, und durch meine dunklen Haare sieht man jedes Stoppeln sofort. Daher war ich sehr gespannt auf diesen Epilierer und ich bin wirklich positiv überrascht! Der Philips Epilierer Series 4000 entfernt die Haare gründlich und gleichzeitig erstaunlich sanft. Schon nach der ersten Anwendung war meine Haut deutlich glatter und hatte keinerlei Reizungen oder Rötungen, was mich wirklich begeistert hat. Besonders gut gefällt mir, dass das Gerät angenehm in der Hand liegt und man verschiedene Aufsätze nutzen kann. Das Epilieren selbst ist anfangs leicht ungewohnt, aber bei regelmäßiger Anwendung wird es tatsächlich immer weniger schmerzhaft. Das Ergebnis hält bei mir deutlich länger als nach dem normalen Rasieren. Ein tolles Einsteigergerät, auch für empfindliche Hauttypen mit dunklen Haaren wie mich!

Avantages

Sanft zur Haut, gründliche Haarentfernung, keine Rasierpickel, lange glatte Haut, angenehme Anwendung dank Massageaufsatz.

Contre

Etwas Ziepen bei der ersten Anwendung, Geräusch könnte leiser sein.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Epilator Series 4000 BRE247/00 Kabelgebundener Epilierer

Oui, je recommande ce produit

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