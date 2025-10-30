Der Epilierer ist zwar etwas laut, das stört mich aber nicht besonders. Die Schmerzen sind absolut auszuhalten und viel geringer, als ich erwartet hatte. Die Haare werden mit der Wurzel entfernt, nicht einfach abgeschnitten. Dadurch bleibt die Haut schön glatt, und die nachwachsenden Härchen sind feiner und wachsen langsamer nach. Auch das Design gefällt mir richtig gut: das Gerät liegt angenehm in der Hand, die Taste ist rutschfest, und auf der Rückseite gibt es kleine Noppen, damit es nicht aus der Hand rutscht. Das integrierte LED-Licht finde ich super praktisch, man sieht damit genau, welchen Hautbereich man gerade bearbeitet. Beim Waxing oder Sugaring zu Hause war immer alles klebrig und unordentlich, und ich musste ständig neue Materialien nachkaufen. Mit dem Epilierer ist es dagegen sauber, schnell und viel einfacher! Sugaring und Nassrasur kommen für mich jetzt nicht mehr in Frage – ich bleibe definitiv beim Epilierer! Das ist ein ausgezeichnetes Gerät, das die Körperpflege erheblich erleichtert. Ich kann es nur empfehlen.