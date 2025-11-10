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  • Une peau douce et lisse
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Epilator Series 2000Épilateur sur secteur

BRE227/00

4.5
| (136) Avis | 97% recommandent ce produit
Une peau douce et lisse
Une épilation durable et respectueuse de votre peau, pour jusqu'à 28 jours de douceur. Nous le savons, l'épilation peut faire peur. Bonne nouvelle : plus vous utilisez cette méthode, plus la douleur diminue !*
Voir tous les avantages

Doux pour vous et votre peau

Une peau douce et lisse

  • Pour les jambes et le corps

  • Avec accessoire de massage

Jusqu'à 4 semaines de douceur

Jusqu'à 4 semaines de douceur

Découvrez une douceur de peau qui dure longtemps. Cet épilateur vous libère de l'épilation jusqu'à 4 semaines.

Épilation facile et durable

Épilation facile et durable

Profitez d'une peau ultra-douce à la maison avec cet épilateur pratique et joli. Il attrape des poils aussi courts que la cire, sans avoir à se rendre dans un salon ou à tout salir autour de soi. Un allié de choix.

Une douceur durable

Une douceur durable

Un kit complet, sans piles, avec emballage en carton et corps fait à 50 % de matériaux recyclés. Cet épilateur est conçu pour avoir un impact minimal sur l'environnement.

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4.5

sur 6

136

Avis

97%

recommandent ce produit

10/11/2025

Deutschland

Deutschland

schnelle und einfache Haarentfernung

Ich finde die Haarentfernung damit geht schnell und einfach. Da ich schon viele Jahre epiliere, ist meine Haut auch daran gewöhnt. Die Haare wachsen langsamer nach und sind nicht so stoppelig wie beim Rasieren. Die Haut wird nicht gereizt, das Produkt ist sicher in der Anwendung und das Ergebnis zufriedenstellend.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Epilator Series 2000 BRE228/00 Corded Epilator

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Epilator Series 2000 BRE228/00 Corded Epilator

04/11/2025

Deutschland

Deutschland

Einfaches, leichtes und leicht zu bedienendes Prod

Der Epilator ist aufgrund seiner kleinen Größe und leichten Gewichts optimal für unterwegs. Das Ergebnis war zwar nicht ganz schmerzfrei jedoch absolut langanhaltenes Ergebnis von 4 Wochen Haarfrei. Preis-Leistung Top 👍

Avantages

Kompakt leicht, sehr gutes Ergebnis

Contre

Etwas schmerzhaft

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Epilator Series 2000 BRE228/00 Corded Epilator

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Epilator Series 2000 BRE228/00 Corded Epilator

29/10/2025

Deutschland

Deutschland

tolles Einsteigermodell für Anfänger

Ich durfte den Philips Epilierer gratis testen. Dadurch das ich bisher nur rasiert habe, ist dies für Anfänger ein gutes Einsteigermodell. Ich bin von dem Philips Epilierer rundum beeindruckt. Dieses kompakte und kabelgebundene Gerät hat meine Erwartungen in jeder Hinsicht übertroffen. Er ist unglaublich einfach zu bedienen und das ergonomische Design sorgt dafür, dass er während der Haarentfernungssitzungen bequem in der Hand liegt. Der Epilierer entfernt effektiv selbst die kürzesten Härchen und hinterlässt meine Haut wochenlang glatt und haarfrei. Am meisten schätze ich die Effizienz; ich kann salonähnliche Ergebnisse in der Komfort meines eigenen Zuhauses erzielen. Der Epilierer ist leicht zu reinigen und zu warten. Ich empfehle den Philips Epilierer jedem, der nach einem Einsteigermodell sowie eine zuverlässige und effektive Lösung zur Haarentfernung sucht.

Avantages

für Einsteiger optimal

Contre

Kabellos wäre besser

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Epilator Series 2000 BRE228/00 Corded Epilator

Oui, je recommande ce produit

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