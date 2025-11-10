Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Pour les jambes et le corps
Avec accessoire de massage
Découvrez une douceur de peau qui dure longtemps. Cet épilateur vous libère de l'épilation jusqu'à 4 semaines.
Profitez d'une peau ultra-douce à la maison avec cet épilateur pratique et joli. Il attrape des poils aussi courts que la cire, sans avoir à se rendre dans un salon ou à tout salir autour de soi. Un allié de choix.
Un kit complet, sans piles, avec emballage en carton et corps fait à 50 % de matériaux recyclés. Cet épilateur est conçu pour avoir un impact minimal sur l'environnement.
4.5
sur 6
136
Avis
97%
recommandent ce produit
Tenschaa_testet
10/11/2025
Deutschland
Partie de promotion
schnelle und einfache Haarentfernung
Ich finde die Haarentfernung damit geht schnell und einfach. Da ich schon viele Jahre epiliere, ist meine Haut auch daran gewöhnt. Die Haare wachsen langsamer nach und sind nicht so stoppelig wie beim Rasieren. Die Haut wird nicht gereizt, das Produkt ist sicher in der Anwendung und das Ergebnis zufriedenstellend.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Epilator Series 2000 BRE228/00 Corded Epilator
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Epilator Series 2000 BRE228/00 Corded Epilator
jenny1111
04/11/2025
Deutschland
Partie de promotion
Einfaches, leichtes und leicht zu bedienendes Prod
Der Epilator ist aufgrund seiner kleinen Größe und leichten Gewichts optimal für unterwegs. Das Ergebnis war zwar nicht ganz schmerzfrei jedoch absolut langanhaltenes Ergebnis von 4 Wochen Haarfrei. Preis-Leistung Top 👍
Avantages
Kompakt leicht, sehr gutes Ergebnis
Contre
Etwas schmerzhaft
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Epilator Series 2000 BRE228/00 Corded Epilator
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Epilator Series 2000 BRE228/00 Corded Epilator
Marita188
29/10/2025
Deutschland
Partie de promotion
tolles Einsteigermodell für Anfänger
Ich durfte den Philips Epilierer gratis testen. Dadurch das ich bisher nur rasiert habe, ist dies für Anfänger ein gutes Einsteigermodell. Ich bin von dem Philips Epilierer rundum beeindruckt. Dieses kompakte und kabelgebundene Gerät hat meine Erwartungen in jeder Hinsicht übertroffen. Er ist unglaublich einfach zu bedienen und das ergonomische Design sorgt dafür, dass er während der Haarentfernungssitzungen bequem in der Hand liegt. Der Epilierer entfernt effektiv selbst die kürzesten Härchen und hinterlässt meine Haut wochenlang glatt und haarfrei. Am meisten schätze ich die Effizienz; ich kann salonähnliche Ergebnisse in der Komfort meines eigenen Zuhauses erzielen. Der Epilierer ist leicht zu reinigen und zu warten. Ich empfehle den Philips Epilierer jedem, der nach einem Einsteigermodell sowie eine zuverlässige und effektive Lösung zur Haarentfernung sucht.
Avantages
für Einsteiger optimal
Contre
Kabellos wäre besser
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Epilator Series 2000 BRE228/00 Corded Epilator
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Epilator Series 2000 BRE228/00 Corded Epilator
87 % sont d'accord, tests à domicile, Pays-Bas, n=28, 2024.