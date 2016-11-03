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Arrêté
BM6B/10
Un simple geste pour diffuser de la musique dans chaque pièce
L'enceinte portable Philips izzy BM6 diffuse de la musique sans fil via Bluetooth®. Étanche, vous pouvez l'utiliser dans une salle de bain, une cuisine ou en extérieur. Commencez par une enceinte, puis ajoutez-en d'autres, pour écouter de la musique dans plusieurs pièces à la fois. Installation facile, sans routeur, mot de passe ou application.
Bluetooth®
Résistant aux éclaboussures
Batterie rechargeable
izzylink™ Multiroom
L'appairage avec 2 appareils à la fois vous permet d'écouter de la musique enregistrée sur l'appareil de votre choix sans avoir à désactiver un appairage pour en activer un autre. Pour diffuser un titre d'un autre appareil, interrompez la lecture du titre en cours, puis lancez la lecture du nouveau titre sur l'autre appareil. Idéal pour partager votre musique avec vos amis, pour les fêtes, ou simplement pour écouter des morceaux stockés sur différents appareils. Vos amis peuvent appairer leurs appareils simultanément, ce qui vous permet d'alterner entre vos musiques facilement.
Équipée de deux haut-parleurs à gamme étendue de 2" jumelés avec deux radiateurs passifs, l'enceinte Philips izzy BM6 offre un son équilibré d'une grande clarté.
Dans chaque groupe izzylink™, n'importe quelle enceinte peut être désignée comme principale, ce qui lui permet de transmettre la musique aux autres. Lorsque vous souhaitez diffuser votre propre musique, appuyez sur le bouton Bluetooth® de l'enceinte dans votre pièce pour partager la musique de votre appareil instantanément. Les autres enceintes du même groupe izzylink™ la diffuseront simultanément. Rien n'est plus simple que de partager sa musique.
3.9
sur 6
9
Avis
lefty
03/11/2016
Suisse
tres utile pour la deplacer partout dans la maison.
simple d'utilisation,son impressionnant pour sa petite taille. Desingn tres beau. performance de la batterie tres bien.Le seul point negatif que je pourrais dire sur cette article, c'est qu'il manque un bouton pour pouvoir passer de musique quand elle est accouplé en izzylink a la chaine hifi. Sinon magnifique.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit izzy BM6B Enceinte portable Multiroom sans fil
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit izzy BM6B Enceinte portable Multiroom sans fil
Rob62
09/10/2017
België
MOOI GELUID
[Employee of philipsglobal] gebruikersvriendelijk, mooi afgewerkt, handig om overal in huis te plaatsen waar je graag naar muziek luistert.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit izzy BM6B draadloze, draagbare multiroom-luidspreker
Oui, je recommande ce produit
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2phy
13/07/2016
Deutschland
Überzeugend Stark!
Ich selber nutze den BM6B und auch andere Izzy Multiroom Systeme. Ich bin vom Gesamtpaket der Multiroom Reihe sehr beindruckt. Die Verbindung via Wireless die das Musikerlebnis Zuhause neu gestalten. Egal wohin ich gehe, höre ich den qualitativ hochwertigen Sound! Der BM6B ist der kleinste Lautsprecher der Izzy Multiroom Reihe und der einzige mit einem integrierten Akku. Auch der BM6B verfügt über die Funktionen Bluetooth, Audio In (AUX) und USB. Er ist Spritzwasser geschützt und auch die verschiedenen Anschlüsse sind Abgedeckt. Für die größe des Gerätes ist der Sound Unschlagbar. Draußen wie drinnen völlig ausreichend. Optimal für den Strand oder ein Picknick geeignet. Bei mir steht das Gerät im Badezimmer. Preis Leistung ist Top für den BM6B
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit izzy BM6B Tragbarer, kabelloser Multiroom-Lautsprecher
Oui, je recommande ce produit
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