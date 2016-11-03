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Arrêté

izzyEnceinte portable Multiroom sans fil

BM6B/10

3.9

| (9) Avis

Un simple geste pour diffuser de la musique dans chaque pièce

L'enceinte portable Philips izzy BM6 diffuse de la musique sans fil via Bluetooth®. Étanche, vous pouvez l'utiliser dans une salle de bain, une cuisine ou en extérieur. Commencez par une enceinte, puis ajoutez-en d'autres, pour écouter de la musique dans plusieurs pièces à la fois. Installation facile, sans routeur, mot de passe ou application.

Voir tous les avantages

Un simple geste pour diffuser de la musique dans chaque pièce

  • Bluetooth®

  • Résistant aux éclaboussures

  • Batterie rechargeable

  • izzylink™ Multiroom

Basculez instantanément entre la musique de 2 appareils différents grâce à la fonction MULTIPAIR

L'appairage avec 2 appareils à la fois vous permet d'écouter de la musique enregistrée sur l'appareil de votre choix sans avoir à désactiver un appairage pour en activer un autre. Pour diffuser un titre d'un autre appareil, interrompez la lecture du titre en cours, puis lancez la lecture du nouveau titre sur l'autre appareil. Idéal pour partager votre musique avec vos amis, pour les fêtes, ou simplement pour écouter des morceaux stockés sur différents appareils. Vos amis peuvent appairer leurs appareils simultanément, ce qui vous permet d'alterner entre vos musiques facilement.

Doubles haut-parleurs et radiateurs passifs produisant un son immersif

Doubles haut-parleurs et radiateurs passifs produisant un son immersif

Équipée de deux haut-parleurs à gamme étendue de 2" jumelés avec deux radiateurs passifs, l'enceinte Philips izzy BM6 offre un son équilibré d'une grande clarté.

Changez l'enceinte principale du groupe d'un simple geste

Changez l'enceinte principale du groupe d'un simple geste

Dans chaque groupe izzylink™, n'importe quelle enceinte peut être désignée comme principale, ce qui lui permet de transmettre la musique aux autres. Lorsque vous souhaitez diffuser votre propre musique, appuyez sur le bouton Bluetooth® de l'enceinte dans votre pièce pour partager la musique de votre appareil instantanément. Les autres enceintes du même groupe izzylink™ la diffuseront simultanément. Rien n'est plus simple que de partager sa musique.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.9

sur 6

9

Avis

03/11/2016

Suisse

Suisse

tres utile pour la deplacer partout dans la maison.

simple d'utilisation,son impressionnant pour sa petite taille. Desingn tres beau. performance de la batterie tres bien.Le seul point negatif que je pourrais dire sur cette article, c'est qu'il manque un bouton pour pouvoir passer de musique quand elle est accouplé en izzylink a la chaine hifi. Sinon magnifique.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit izzy BM6B Enceinte portable Multiroom sans fil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit izzy BM6B Enceinte portable Multiroom sans fil

09/10/2017

België

België

MOOI GELUID

[Employee of philipsglobal] gebruikersvriendelijk, mooi afgewerkt, handig om overal in huis te plaatsen waar je graag naar muziek luistert.

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Cet avis concerne le produit izzy BM6B draadloze, draagbare multiroom-luidspreker

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit izzy BM6B draadloze, draagbare multiroom-luidspreker

13/07/2016

Deutschland

Deutschland

Überzeugend Stark!

Ich selber nutze den BM6B und auch andere Izzy Multiroom Systeme. Ich bin vom Gesamtpaket der Multiroom Reihe sehr beindruckt. Die Verbindung via Wireless die das Musikerlebnis Zuhause neu gestalten. Egal wohin ich gehe, höre ich den qualitativ hochwertigen Sound! Der BM6B ist der kleinste Lautsprecher der Izzy Multiroom Reihe und der einzige mit einem integrierten Akku. Auch der BM6B verfügt über die Funktionen Bluetooth, Audio In (AUX) und USB. Er ist Spritzwasser geschützt und auch die verschiedenen Anschlüsse sind Abgedeckt. Für die größe des Gerätes ist der Sound Unschlagbar. Draußen wie drinnen völlig ausreichend. Optimal für den Strand oder ein Picknick geeignet. Bei mir steht das Gerät im Badezimmer. Preis Leistung ist Top für den BM6B

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit izzy BM6B Tragbarer, kabelloser Multiroom-Lautsprecher

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Cet avis concerne le produit izzy BM6B Tragbarer, kabelloser Multiroom-Lautsprecher

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