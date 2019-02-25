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Arrêté
BM60B/10
Un simple geste pour diffuser de la musique dans chaque pièce
Écoutez de la musique provenant de CD, de la radio FM ou encore d'une connexion Bluetooth® ou USB grâce au système Philips izzy. Toutes les enceintes izzy diffusent simultanément la musique à partir de smartphones, d'un CD, d'une connexion USB ou de stations de radio dans n'importe quelle pièce, d'une simple pression sur un bouton. Installation simple, sans routeur, mot de passe ou application.
CD, CD-MP3, USB, FM
Bluetooth®
avec MULTIPAIR
MP3 signifie « MPEG-1 Audio layer-3 ». Il s'agit d'un format de compression performant, capable de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers musicaux numériques, sans dégrader leur qualité audio. Le format MP3 est devenu le format de compression audio standard sur Internet, permettant des transferts de fichiers simples et rapides.
izzylink™ étend à chaque pièce toutes vos sources musicales, dont vos applications de radio ou de musique sur smartphones, tablettes ou ordinateurs, grâce à une connexion sans fil.
La configuration ne nécessite ni routeur, ni mot de passe, ni application. Une pression longue sur le bouton « GROUP » de deux enceintes vous permet de réaliser la configuration initiale. Répétez l'opération pour ajouter une troisième, une quatrième ou une cinquième enceinte. Chaque pression longue sur le bouton « GROUP » permet d'ajouter une nouvelle enceinte. Il n'a jamais été aussi facile d'écouter de la musique dans plusieurs pièces à la fois. Une fois la procédure terminée, le réseau izzylink™ reste enregistré, même lorsque l'enceinte est débranchée.
3.9
sur 6
15
Avis
FFWFW
25/02/2019
België
The best ever
Au simple toucher du téléphone, la musique est entendue dans toute la maison, Youtube, la radio ou la télévision sont entendus avec une qualité et une fidélité incroyables. La basse est aussi phénoménale.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit BM60B Système audio sans fil multiroom
Oui, je recommande ce produit
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Mona76
29/12/2016
Deutschland
Toller Sound und Anlage für einen tollen Preis
Die Anlage gibt einen tollen Sound ab und ist einfach mit den IZZY-Lautsprecher-Boxen zu verbinden. Kein lästiges Rumfummeln und Kabelverlegung mehr. Mit Bluetooth geht es auch einfach wunderbar.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit BM60B Kabellose Multiroom-Musiksysteme
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renrew
21/07/2016
Deutschland
Acheteur vérifié
Eine gute Kompaktanlage für Jedermann.
Sehr gute Bedienerfreundlichkeit. Senderprogrammierung und Abspeicherung könnte besser sein. Ansonsten eine gute Anlage für Jung und Alt.
Oui, je recommande ce produit
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