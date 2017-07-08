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Arrêté
Un simple geste pour diffuser de la musique dans chaque pièce
L'enceinte Multiroom sans fil izzy de Philips diffuse de la musique via Bluetooth®. Il vous suffit d'appuyer sur un bouton pour que jusqu'à 5 enceintes izzy diffusent de la musique simultanément dans chaque pièce, en toute simplicité. Installation simple, sans routeur, mot de passe ou application.
Bluetooth®
Blanche
Équipées de 2 haut-parleurs Hi-Fi de 2,5", les enceintes Multiroom izzy créent un son puissant et immersif, tandis que les ports de basses élargissent les basses fréquences, pour une écoute véritablement immersive et dynamique.
L'enceinte izzy de Philips diffuse en direct tous vos morceaux préférés depuis votre téléphone, tablette ou ordinateur, quelle que soit l'application de musique ou de radio que vous utilisez.
La configuration ne nécessite ni routeur, ni mot de passe, ni application. Une pression longue sur le bouton « GROUP » de deux enceintes vous permet de réaliser la configuration initiale. Répétez l'opération pour ajouter une troisième, une quatrième ou une cinquième enceinte. Chaque pression longue sur le bouton « GROUP » permet d'ajouter une nouvelle enceinte. Il n'a jamais été aussi facile d'écouter de la musique dans plusieurs pièces à la fois. Une fois la procédure terminée, le réseau izzylink™ reste enregistré, même lorsque l'enceinte est débranchée.
4.2
sur 6
5
Avis
80%
recommandent ce produit
estebanvys
08/07/2017
France
PERFECT SON
Une super qualité de son! Avec l'enceinte izzy multi room Philips on est séduit par la simplicité, le design et la qualité des basses. Compact! Connexion rapide a iPhone 4,5,6,7
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit izzy BM5W Enceinte Multiroom sans fil
Oui, je recommande ce produit
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benpal
28/11/2015
France
Facile à mettre en route
Très facile à mettre en route, aussi en groupe (2). Fonctionnalités très utiles, comme la possibilité de rendre muette une station individuelle ou tout le groupe ou comme la possibilité de découpler une station individuelle du groupe.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit izzy BM5W Enceinte Multiroom sans fil
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Baldus
05/08/2017
Deutschland
Klasse Preis-Leistung
Guter Klang, relativ einfache Bedienung, Wird bei uns genutzt in Räumen von 11 - 30 m², dezente Optik
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit izzy BM5W Kabelloser Multiroom-Lautsprecher
Oui, je recommande ce produit
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