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Arrêté
Un simple geste pour diffuser de la musique dans chaque pièce
L'enceinte Multiroom sans fil izzy de Philips diffuse de la musique via Bluetooth®. Il vous suffit d'appuyer sur un bouton pour que jusqu'à 5 enceintes izzy diffusent de la musique simultanément dans chaque pièce, en toute simplicité. Installation simple, sans routeur, mot de passe ou application.
Bluetooth®
Sable
L'enceinte izzy de Philips diffuse en direct tous vos morceaux préférés depuis votre téléphone, tablette ou ordinateur, quelle que soit l'application de musique ou de radio que vous utilisez.
Équipées de 2 haut-parleurs Hi-Fi de 2,5", les enceintes Multiroom izzy créent un son puissant et immersif, tandis que les ports de basses élargissent les basses fréquences, pour une écoute véritablement immersive et dynamique.
La configuration ne nécessite ni routeur, ni mot de passe, ni application. Une pression longue sur le bouton « GROUP » de deux enceintes vous permet de réaliser la configuration initiale. Répétez l'opération pour ajouter une troisième, une quatrième ou une cinquième enceinte. Chaque pression longue sur le bouton « GROUP » permet d'ajouter une nouvelle enceinte. Il n'a jamais été aussi facile d'écouter de la musique dans plusieurs pièces à la fois. Une fois la procédure terminée, le réseau izzylink™ reste enregistré, même lorsque l'enceinte est débranchée.
4.5
sur 6
2
Avis
100%
recommandent ce produit
mich52
19/03/2016
België
donne une ambiance musicale dans toute la maison
très bonne sonorité et permet d'être déplacer partout dans la maison
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit izzy BM5C Enceinte Multiroom sans fil
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit izzy BM5C Enceinte Multiroom sans fil
Alfasoft
06/03/2021
Danmark
Det virker
Det virker Batteri ikke optimalt opdatering er ikke let at finde
Avantages
det virker
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit izzy BM5C Trådløs højttaler til flere rum
Date d'utilisation 2020-09-06
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit izzy BM5C Trådløs højttaler til flere rum
Date d'utilisation 2020-09-06