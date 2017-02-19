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Arrêté
BM50B/10
Un simple geste pour diffuser de la musique dans chaque pièce
Écoutez de la musique provenant de CD, de la radio FM ou encore d'une connexion Bluetooth® ou USB grâce au système Philips izzy. Toutes les enceintes izzy diffusent simultanément la musique à partir de smartphones, d'un CD, d'une connexion USB ou de stations de radio dans n'importe quelle pièce, d'une simple pression sur un bouton. Installation simple, sans routeur, mot de passe ou application.
Fixation murale
CD, CD-MP3, USB, FM
Bluetooth®
avec MULTIPAIR
L'enceinte izzy de Philips diffuse en direct tous vos morceaux préférés depuis votre téléphone, tablette ou ordinateur, quelle que soit l'application de musique ou de radio que vous utilisez.
La configuration ne nécessite ni routeur, ni mot de passe, ni application. Une pression longue sur le bouton « GROUP » de deux enceintes vous permet de réaliser la configuration initiale. Répétez l'opération pour ajouter une troisième, une quatrième ou une cinquième enceinte. Chaque pression longue sur le bouton « GROUP » permet d'ajouter une nouvelle enceinte. Il n'a jamais été aussi facile d'écouter de la musique dans plusieurs pièces à la fois. Une fois la procédure terminée, le réseau izzylink™ reste enregistré, même lorsque l'enceinte est débranchée.
Grâce à la transférabilité totale des fichiers, vous pouvez accéder à davantage de musique en connectant une clé USB ou un lecteur MP3 sur la prise USB Direct intégrée.
3.8
sur 6
32
Avis
matc
19/02/2017
France
Très satisfait de ce produit
Ce produit correspond complètement à mes attentes et fonctionne parfaite. Il dispose de toutes les connexions que j'ai besoin et s'adapte à tous mes besoins.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit BM50B Système audio sans fil multiroom
Oui, je recommande ce produit
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olli64
16/07/2017
Deutschland
Acheteur vérifié
Alles was man braucht
super , für alle die auch ihre alten CDs hören wollen oder USB , usw.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit BM50B Kabellose Multiroom-Musiksysteme
Oui, je recommande ce produit
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2phy
13/07/2016
Deutschland
Alles was man braucht!
Ich selber nutze den BM50B/10 und auch andere Izzy Multiroom Systeme. Ich bin vom Gesamtpaket der Multiroom Reihe sehr beindruckt. Die Verbindung via Wireless die das Musikerlebnis Zuhause neu gestalten. Egal wohin ich gehe, höre ich den qualitativ hochwertigen Sound! Der BM50B kann so einiges. Von Bluetooth, USB oder AUX verfügt das Gerät auch über ein CD Spieler der sich Oberhalb befindet. Weiterhin gibt es eine Radiofunktion sowie die Funktion die Sender zu speichern. Exzellent finde ich, dass man die Möglichkeit hat den BM50B an die Wand zu montieren um so Platz zu sparen. Wahlweise gibt es auch die Möglichkeit einen Fuß zu montieren. Der Sound ist phänomenal. Sauber, klar und das trotz hoher Lautstärke. Ich kann nicht mehr dazu sagen bis auf das es sich lohnt und der Preis angemessen ist!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit BM50B Kabellose Multiroom-Musiksysteme
Oui, je recommande ce produit
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