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  • Des cheveux naturellement lisses en 5 minutes*
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StyleCare EssentialBrosse lissante chauffante

BHH880/00

4.5
| (150) Avis | 96% recommandent ce produit
Des cheveux naturellement lisses en 5 minutes*
Révélez de magnifiques cheveux naturellement lisses et brillants en seulement 5 minutes. Notre technologie ThermoProtect est associée à des brins de brosse spécialement conçus pour maintenir des cheveux en bonne santé et sans frisottis.
Voir tous les avantages

Des cheveux lisses, brillants et sans frisottis

Des cheveux naturellement lisses en 5 minutes*

  • Zone de brossage ultra-large

  • Technologie ThermoProtect

  • Revêtement en céramique tourmaline

Revêtement en céramique tourmaline

Revêtement en céramique tourmaline

Revêtement en céramique tourmaline pour des cheveux brillants, lisses et sans frisottis.

Technologie ThermoProtect

Technologie ThermoProtect

La technologie ThermoProtect maintient une température constante à travers la brosse afin d'éviter la surchauffe pour des cheveux protégés et en bonne santé.

2 réglages de température selon votre type de cheveux

2 réglages de température selon votre type de cheveux

Deux réglages de température (170 °C et 200 °C) en fonction de votre type de cheveux.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.5

sur 6

150

Avis

96%

recommandent ce produit

2

05/08/2025

België

België

Recommandée

Je suis très satisfaite. Il chauffe très rapidement et il est très facile et rapide à utiliser, sans brûler la peau de ma tête. Même pour qui a des cheveux coûts comme moi. Important : l'utiliser seulement sur les cheveux bien sèches, jamais sur les cheveux mouillés ou humides.

Avantages

Rapide à chauffer et utiliser. Protège la peau.

Contre

Ne pas l'utiliser avec les cheveux mouillés. Mieux utiliser des produits qui protègent les cheveux de la chaleur.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit StyleCare Essential BHH880 Reconditionné Brosse lissante chauffante

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit StyleCare Essential BHH880 Reconditionné Brosse lissante chauffante

03/02/2024

France

France

Lisse parfaitement les cheveux

Cette brosse lisse les cheveux sans les abîmer. Le cordon est bien long. Très bien avec ses 2 systèmes de chauffe suivant que l'on ait les cheveux fins ou épais. Sa couleur est bien jolie

Avantages

Lisse parfaitement, sans frisottis

Contre

Aucun inconvénients

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit StyleCare Essential BHH880/00 Brosse lissante chauffante

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit StyleCare Essential BHH880/00 Brosse lissante chauffante

06/06/2023

France

France

Un produit qui sert sur les cheveux afro

j’ai acheter ce produit car ayant des cheveux afro je cherchais une brosse soufflante. Je tombe sur ce produit je ne pensais pas que ça allait être autant efficace. C’est un plaisir de démêler et faire un brushing, c’est pas lisse l’idée mais ça permet de démêler et de faire après plusieurs passage un petit lissage que je peux compléter avec mon lisseur. Merci pour cet outil vraiment efficace je recommande :)

Avantages

Chauffage extrêmement rapide et facile d’utilisation

Contre

La longueur du fil, dommage qu’il ne soit pas un peu pliés long

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit StyleCare Essential BHH880/00 Brosse lissante chauffante

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit StyleCare Essential BHH880/00 Brosse lissante chauffante

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  1. Mesuré sur 33 femmes aux cheveux mi-longs. Test réalisé en Chine.