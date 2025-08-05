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Zone de brossage ultra-large
Technologie ThermoProtect
Revêtement en céramique tourmaline
Revêtement en céramique tourmaline pour des cheveux brillants, lisses et sans frisottis.
La technologie ThermoProtect maintient une température constante à travers la brosse afin d'éviter la surchauffe pour des cheveux protégés et en bonne santé.
Deux réglages de température (170 °C et 200 °C) en fonction de votre type de cheveux.
4.5
sur 6
150
Avis
96%
recommandent ce produit
Suppy70
05/08/2025
België
Recommandée
Je suis très satisfaite. Il chauffe très rapidement et il est très facile et rapide à utiliser, sans brûler la peau de ma tête. Même pour qui a des cheveux coûts comme moi. Important : l'utiliser seulement sur les cheveux bien sèches, jamais sur les cheveux mouillés ou humides.
Avantages
Rapide à chauffer et utiliser. Protège la peau.
Contre
Ne pas l'utiliser avec les cheveux mouillés. Mieux utiliser des produits qui protègent les cheveux de la chaleur.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit StyleCare Essential BHH880 Reconditionné Brosse lissante chauffante
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit StyleCare Essential BHH880 Reconditionné Brosse lissante chauffante
Vale28
03/02/2024
France
Lisse parfaitement les cheveux
Cette brosse lisse les cheveux sans les abîmer. Le cordon est bien long. Très bien avec ses 2 systèmes de chauffe suivant que l'on ait les cheveux fins ou épais. Sa couleur est bien jolie
Avantages
Lisse parfaitement, sans frisottis
Contre
Aucun inconvénients
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit StyleCare Essential BHH880/00 Brosse lissante chauffante
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit StyleCare Essential BHH880/00 Brosse lissante chauffante
Lau395
06/06/2023
France
Un produit qui sert sur les cheveux afro
j’ai acheter ce produit car ayant des cheveux afro je cherchais une brosse soufflante. Je tombe sur ce produit je ne pensais pas que ça allait être autant efficace. C’est un plaisir de démêler et faire un brushing, c’est pas lisse l’idée mais ça permet de démêler et de faire après plusieurs passage un petit lissage que je peux compléter avec mon lisseur. Merci pour cet outil vraiment efficace je recommande :)
Avantages
Chauffage extrêmement rapide et facile d’utilisation
Contre
La longueur du fil, dommage qu’il ne soit pas un peu pliés long
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit StyleCare Essential BHH880/00 Brosse lissante chauffante
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit StyleCare Essential BHH880/00 Brosse lissante chauffante
Mesuré sur 33 femmes aux cheveux mi-longs. Test réalisé en Chine.