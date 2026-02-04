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ThermoShield avancé
Séchage 30 % plus rapide*
Chaleur 25 % plus homogène
Ion aqueux, ion minéral, 8 fois plus d'ions
Afin de protéger vos cheveux contre la chaleur excessive, un système à capteur double mesure la température ambiante et ajuste activement la température de séchage 24 000 fois*** par utilisation. Profitez d'une température de séchage 25 % plus homogène****, où que vous soyez.
Des pales de ventilateur innovantes et un élément chauffant spécialement conçu permettent de sécher vos cheveux en seulement 4 minutes****.
Apportez de l’hydratation à vos cheveux, pour des cheveux doux et pleins de vie. La technologie ionique aqueuse produit plus de 1 000 fois plus d’eau que sans ioniseur.
4.6
sur 6
117
Avis
97%
recommandent ce produit
Gupi
04/02/2026
Deutschland
Acheteur vérifié
Toller Fön
Ich bin sehr zufrieden mit dem Fön, schont meine Haare und trocknet schneller
Cet avis concerne le produit Hair Dryer BHD723/10 7000er Serie
Cet avis concerne le produit Hair Dryer BHD723/10 7000er Serie
Popeni
21/01/2026
Deutschland
Acheteur vérifié
Das Produkt hat verschiedene Modis, prima in Anwen
Tolles Produkt! Angenehmes Fönen für mein feines Haar.
Avantages
leise, sanft zum Haar
Contre
Kühlknopf ist ungünstig positioniert, kommt man öfter drauf als gewünscht
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hair Dryer BHD723/10 7000er Serie
Oui, je recommande ce produit
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Noni87
05/08/2024
Deutschland
Partie de promotion
außergewöhnlich!
Bis ich diesen wunderbaren Trockner entdeckte, hätte ich nicht gedacht, dass es etwas so Schönes gibt, das Ihr Haar schnell trocknen kann, Ihnen aber maximalen Schutz für Ihr Haar bietet. Es ist ein Trockner, der von außen großartig aussieht, er hat eine ungewöhnliche Farbe und die Spitzen! die magnetisch haften, es ist neu, der mich angenehm überrascht hat. Jemand, den ich kenne, hat gesehen, dass ich diesen Trockner habe, und hat nach meiner Meinung gefragt. Ehrlich gesagt habe ich diesen Trockner empfohlen, weil er großartig ist und viel schneller trocknet als andere, die ich bisher hatte, aber er kümmert sich auch um Ihre Gesundheit und schädigt das Haar nicht ! Vielen Dank, dass Sie an diesem Test teilgenommen haben und das Glück hatten, diesen wunderbaren Trockner zu erhalten.
Avantages
trocknet schneller und bietet Schutz!
Contre
Solch ein wunderbares Produkt kann keine Nachteile haben
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hair Dryer BHD723/10 7000er Serie
Oui, je recommande ce produit
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Par rapport au sèche-cheveux basique Philips BHD002
Par rapport au Philips MoistureProtect HP8280
* Sur la base d'un temps de séchage moyen de 4 minutes
* * Par rapport au Philips BHD510
* * * Sur la base d'une longueur moyenne (40 cm) de cheveux caucasiens en laboratoire, à la vitesse et à la température les plus élevées. Le résultat réel peut varier.
* * * * Système à bas d'ions minéraux après 6 mois d'exposition aux UV
* * * * * Par rapport au HP8232/20 au réglage maximal
* * * * * * Par rapport au Philips MoistureProtect HP8281, en comparant le temps de séchage avec les réglages de chaleur et de vitesse les plus élevés
* * * * * * * Philips MoistureProtect HP8280 sur le réglage maximal