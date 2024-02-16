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  • Séchage personnalisé avec SenseIQ
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PrestigeSèche-cheveux

BHD628/00

4.6
| (151) Avis | 94% recommandent ce produit
Séchage personnalisé avec SenseIQ
Découvrez le sèche-cheveux Philips avec SenseIQ. Il détecte et s'adapte aux caractéristiques de vos cheveux en ajustant la température pour éviter la surchauffe et préserver leur hydratation naturelle. Pour de magnifiques cheveux préservés à chaque séchage.
Voir tous les avantages

Pour des cheveux brillants, hydratés et en bonne santé

Séchage personnalisé avec SenseIQ

  • Technologie personnalisée

  • Capteur infrarouge

  • Séchage puissant : 20 % plus rapide*

  • Jusqu'à 90 %** de l'hydratation

Un séchage personnalisé

Un séchage personnalisé

Technologie SenseIQ pour un séchage personnalisé. DETECTE. Le capteur infrarouge du sèche-cheveux analyse en continu la température de vos cheveux pour une protection personnalisée. ADAPTE. Le capteur modifie la température jusqu'à 4 000 fois par séance de séchage*** pour éviter la surchauffe. PROTÈGE. Notre technologie de détection et d'adaptation protège les cheveux pendant le séchage, en préservant jusqu'à 90 %** de leur hydratation naturelle.

Détecte la température des cheveux

Détecte la température des cheveux

Tandis que d'autres sèche-cheveux mesurent uniquement la température du flux d'air, le sèche-cheveux Philips avec technologie SenseIQ mesure la température de vos cheveux pour éviter toute surchauffe. Son capteur infrarouge garantit un séchage adapté à vos cheveux.

Adapte le séchage

Adapte le séchage

Le sèche-cheveux avec technologie SenseIQ ajuste la température du flux d'air jusqu'à 4 000 fois par séance de séchage*** pour éviter la surchauffe.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.6

sur 6

151

Avis

94%

recommandent ce produit

16/02/2024

België

België

Acheteur vérifié

J adore

Il est compact, il sèche rapidement les cheveux et il ne fait pas énormément de bruit. Il est très maniable.

Avantages

Rapidité

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Prestige BHD628/00 Sèche-cheveux

Oui, je recommande ce produit

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28/11/2022

France

France

Beau, efficace et doux pour les cheveux

Génial pour tous types de cheveux. Les miens sont frisés et colorés, j'étais fâchée avec les sèches cheveux, le voici réconciliée. Il sèche sans abimer, de manière rapide et en douceur. J'adore

Avantages

Efficacité, simplicité, douceur, design

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Prestige BHD628/00 Sèche-cheveux

Oui, je recommande ce produit

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28/11/2022

France

France

Top

Bonjour Après plusieurs semaines d'utilisation je peux donner mon avis. Reçu dans un beau coffret,le sèche cheveux et ses 3 accessoires. Pratique,léger oui oui on ne se casse pas le bras promis .Bonne prise en main.Facile à utiliser,en 1 voir 2 minutes mes cheveux sont séchés, rapidité et efficacité sont de mise. Ensuite le capteur infrarouge évite le surchauffage ,aspect vérifié, mes cheveux sont toujours aussi doux et beaux. Le prix peut-être un petit frein à l'achat mais c'est un petit investissement pour avoir de beaux cheveux sains. Je recommande

Avantages

Evitel a surchauffe ,rapide,léger ,pratique,beaux cheveux

Contre

Prix

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Prestige BHD628/00 Sèche-cheveux

Oui, je recommande ce produit

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Mentions légales

  1. Plus rapide que le sèche-cheveux BHD004 1 800 W

  2. En mode Doux après 5 minutes de séchage

  3. * Mesurée lors d'une séance de séchage de 10 minutes

  4. * * par rapport au HP8280

  5. * * * par rapport au HP8280 sans cordon ni accessoires