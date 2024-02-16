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Technologie personnalisée
Capteur infrarouge
Séchage puissant : 20 % plus rapide*
Jusqu'à 90 %** de l'hydratation
Technologie SenseIQ pour un séchage personnalisé. DETECTE. Le capteur infrarouge du sèche-cheveux analyse en continu la température de vos cheveux pour une protection personnalisée. ADAPTE. Le capteur modifie la température jusqu'à 4 000 fois par séance de séchage*** pour éviter la surchauffe. PROTÈGE. Notre technologie de détection et d'adaptation protège les cheveux pendant le séchage, en préservant jusqu'à 90 %** de leur hydratation naturelle.
Tandis que d'autres sèche-cheveux mesurent uniquement la température du flux d'air, le sèche-cheveux Philips avec technologie SenseIQ mesure la température de vos cheveux pour éviter toute surchauffe. Son capteur infrarouge garantit un séchage adapté à vos cheveux.
Le sèche-cheveux avec technologie SenseIQ ajuste la température du flux d'air jusqu'à 4 000 fois par séance de séchage*** pour éviter la surchauffe.
4.6
sur 6
151
Avis
94%
recommandent ce produit
Nina82
16/02/2024
België
Acheteur vérifié
J adore
Il est compact, il sèche rapidement les cheveux et il ne fait pas énormément de bruit. Il est très maniable.
Avantages
Rapidité
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Prestige BHD628/00 Sèche-cheveux
Oui, je recommande ce produit
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EmilieD
28/11/2022
France
Partie de promotion
Beau, efficace et doux pour les cheveux
Génial pour tous types de cheveux. Les miens sont frisés et colorés, j'étais fâchée avec les sèches cheveux, le voici réconciliée. Il sèche sans abimer, de manière rapide et en douceur. J'adore
Avantages
Efficacité, simplicité, douceur, design
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Prestige BHD628/00 Sèche-cheveux
Oui, je recommande ce produit
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Jennytestout
28/11/2022
France
Partie de promotion
Top
Bonjour Après plusieurs semaines d'utilisation je peux donner mon avis. Reçu dans un beau coffret,le sèche cheveux et ses 3 accessoires. Pratique,léger oui oui on ne se casse pas le bras promis .Bonne prise en main.Facile à utiliser,en 1 voir 2 minutes mes cheveux sont séchés, rapidité et efficacité sont de mise. Ensuite le capteur infrarouge évite le surchauffage ,aspect vérifié, mes cheveux sont toujours aussi doux et beaux. Le prix peut-être un petit frein à l'achat mais c'est un petit investissement pour avoir de beaux cheveux sains. Je recommande
Avantages
Evitel a surchauffe ,rapide,léger ,pratique,beaux cheveux
Contre
Prix
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Prestige BHD628/00 Sèche-cheveux
Oui, je recommande ce produit
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Plus rapide que le sèche-cheveux BHD004 1 800 W
En mode Doux après 5 minutes de séchage
* Mesurée lors d'une séance de séchage de 10 minutes
* * par rapport au HP8280
* * * par rapport au HP8280 sans cordon ni accessoires